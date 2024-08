Xoana González es uno de los personajes más queridos y polémicos de la farándula peruana debido a su gran carisma y problemas en las que tuvo involucrada; sin embargo, en las últimas horas se ha hecho viral en las redes sociales un video donde sale la modelo en un estado confuso y fuera de sí. De esta manera, la argentina ha despertado la preocupación entre sus seguidores por esta inquietante conducta que fue transmitida en vivo. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ XOANA GONZÁLEZ PREOCUPA A SUS SEGUIDORES?

Un usuario registrado como @lenguaoficial3 difundió un video en TikTok donde se observa a Xoana González en un comportamiento muy extraño para muchos, pues estaba en el suelo cubierta con una sabana y el cabello suelto mientras gritaba ciertas frases sin sentido y movimientos insólitos. Además se encontraba acompañada de dos personas, que intentaban calmarla, uno a través de la llamada telefónica y el otro filmando la escena.

“Estoy yendo a buscarte, ya viene el carro”, se escucha por medio de un celular a un hombre con la intención de calmarla. Mientras que la argentina llamaba en varias oportunidades a una mascota conocida como “Blue”: “¿Y Blue? Pero qué caraj*, ¿y Blue? Necesito un gato”. Tras ello, los comentarios en la plataforma china no se hicieron esperar y expresaron su preocupación por Xoana González.

¿Qué clase de amigos tiene Xoana?”, “No entiendo por qué la graban” y “¿Cómo la pueden exponer de esa manera?”, escribieron algunos usuarios cuestionando la conducta de las personas que la acompañaban en ese momento. Aunque, algunos señalan que esto podría tener relación por la reciente muerte de su tía abuela de Xoana González ya que hace poco compartió en sus redes sociales fuertes reflexiones existenciales. “Estoy como presa recién salida de las cárceles mentales”, contó.

Debido a esta situación, la discoteca Jangue Club Tingo María anunció a su público que Xoana González no pudo asistir al evento el pasado 24 de agosto ya que estaba “bajo observación médica”, por lo que canceló esta presentación y alarmó más a su seguidores. Es importante mencionar que por ahora la exchica reality no se ha pronunciado al respecto ni mucho menos su novio Javier González-Olaechea Gallardo.

A mediados de abril Xoana González junto a su pareja se contagiaron de dengue en Argentina

Como se recuerda, a mediados de abril Xoana González junto a su pareja se contagiaron de dengue en Argentina a causa de un gran brote que se desató en mencionado país. En ese momento, la exintegrante de ‘Combate’ y Bienvenida la tarde’ reveló que esta enfermedad era peor que el Covid-19 ya que le provocó mucho dolor.

“En Argentina hay un brote de dengue porque hay unas lluvias terribles. Javi y yo nos contagiamos, a mí me agarró primero la semana pasada y él me cuidaba, ayudaba con la casa, atendía. Después se enfermó él, yo ya había pasado lo peor y pude atenderlo. Es fuerte, yo que tuve Covid, es peor, te deja el cuerpo super cansado, voy recuperándome dos semanas y todavía no estoy en el rango con los glóbulos blancos y Javi está peor. Me asusté, pero bueno, estamos saliendo”, relató.