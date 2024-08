Xoana González se pronunció tras la viralización de un video donde se la veía en un estado preocupante. A través de sus redes sociales, explicó que su comportamiento se debió a un grave brote esquizofrénico. También aseguró padecer estrés postraumático desde hace 13 años, una condición que se agravó con el tiempo debido a situaciones pendientes por resolver.

En sus declaraciones, realizadas en Instagram, Xoana expresó: “Gente, no puedo volver como si nada. Me encantaría, pero mañana tengo que cumplir con el OnlyFans y lo mejor lo explico yo, antes que especulen cosas que no son. Sufro de estrés postraumático hace más de 13 años, y empeoró con temas que simplemente escapé y no pude resolver”.

La modelo describió su experiencia con el estrés postraumático como “terrible” y explicó que su episodio reciente fue el resultado de un brote esquizofrénico, para advertir que se encuentra estable: “Tuve un brote de esquizofrenia, fue muy duro, tuve voces y rapeaban. Me costó muchos días de terror y oscuridad, pero ya estoy en casa con mis animales, mis plantas, mis libros, y empiezo otra vez con neurólogo y litio y todo va a estar bien”, añadió.

González también se disculpó por su vulnerabilidad y expresó: “Perdón porque me vean tan vulnerable, odio esa parte de mí. Estoy desbordada y aturdida pero lo más difícil ya pasó. Los amo mis amores, gracias por todo siempre”.

Como un acto de apoyo, su esposo Javier González-Olaechea G. compartió una emotiva fotografía de su matrimonio en la playa, acompañada de un mensaje que dice: “Te elijo mil veces”, destacando el amor y lealtad que siente hacia Xoana en estos tiempos difíciles.

Xoana González y su comunicado tras video en preocupante estado | Foto: Instagram (Captura)

¿Qué pasó con Xoana González?





Un video publicado por el usuario @lenguaoficial3 en TikTok ha generado gran preocupación al mostrar a Xoana González en un estado de comportamiento extraño. En el clip, la modelo aparece en el suelo, cubierta con una sábana y con el cabello suelto, mientras emite frases sin sentido y realiza movimientos inusuales. La escena muestra a dos personas tratando de calmarla, una de ellas hablando por teléfono y la otra filmando.

Durante el video, se escucha a un hombre diciendo por teléfono: “Estoy yendo a buscarte, ya viene el carro”, mientras Xoana pregunta repetidamente por su mascota, ”¿Y Blue? Pero qué caraj, ¿y Blue? Necesito un gato”. La situación ha llevado a la discoteca Jangue Club Tingo María a cancelar la participación de Xoana en un evento programado para el 24 de agosto, citando que la modelo estaba “bajo observación médica”.

