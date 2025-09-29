Cristian Martínez, conocido como ‘Cri Cri’ y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, reapareció en la televisión en “El valor de la verdad”, conducido por Beto Ortiz. Tras once meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho por una denuncia de violación sexual, el joven decidió contar su versión y aseguró ser inocente.

“Yo no he cometido nada. Estaba ebrio, estaba inconsciente”, afirmó.

Durante el programa, ‘Cri Cri’ recordó pasajes de su vida, como los años en que acompañó a Farfán en Europa y Medio Oriente, y confesó que solía retirar dinero para él quedándose con el vuelto. También admitió que el exseleccionado le compró una camioneta y que en ocasiones fue su “alcahuete”.

Sin embargo, reveló que, tras conocerse la denuncia, su primo cortó toda comunicación. “Yo quería solucionar el problema el mismo día. Quise hablar con él”, señaló.

El exfutbolista, según Martínez, incluso llegó a acusarlo de consumir drogas en una audiencia. “Me dolió que saliera de él, fue como una puñalada al corazón”, expresó. Asimismo, dijo que esa situación lo llevó a pensar en el suicidio durante su estancia en prisión. “Estuve cerca de hacerlo, no fue un intento”, confesó.

En la emisión también participó su madre, Judith Guadalupe, quien cuestionó la defensa inicial que recibió su hijo, mientras que el propio Martínez aseguró que el Cuto Guadalupe se negó a apoyarlo.

“Al inicio me puso el abogado. Le dije: ‘tío yo soy inocente’. Al inicio me dijo: ‘yo sé hijo, yo sé’. Él decía que me quería. Meses adelante, como dice mi madre, me dio la espalda”, sostuvo.

El joven recordó además que aquella noche había estado bebiendo, aunque el examen toxicológico resultó negativo para alcohol.

Tras responder veinte preguntas en el sillón rojo, Cristian Martínez destacó que el apoyo de su madre fue determinante para recuperar su libertad, asegurando que sin ella hubiera permanecido en prisión por veinte años. Con esas palabras, dio por concluida su participación en “El valor de la verdad” y se retiró con un premio de 25 mil soles.