Beto Ortiz salió al frente para asegurar que “El valor de la verdad” de Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, sí se emitirá este domingo 28 de septiembre. Según dijo el conductor, la entrevista será un “tsunami de lágrimas” y ninguna “resolución express” impedirá que el programa salga a la luz.

En conversación con el diario Trome, Beto Ortiz adelantó que esta nueva edición de “El valor de la verdad” será una de las más emotivas de la temporada.

“Todo el programa es un tsunami de lágrimas, tendrán que preparar harta canchita, salada, dulce, serrana y gringa”, señaló Beto Ortiz al citado medio.

Beto Ortiz asegura que “El valor de la verdad” de ‘Cri Cri’ se emitirá sí o sí. (Foto: Captura de video)

Al ser consultado por la resolución enviada por el abogado de la ‘Foquita’, que impide a ‘Cri Cri’ hablar sobre la situación por la que estuvo once meses en prisión, Ortiz aseguró que esta medida “no puede ser retroactiva” y sucedió después que se grabara el programa.

“Primero, es sospechoso que una resolución salga así, tan rápido, tan express, pero más allá de eso, una resolución no puede modificar el pasado y el programa fue en el pasado… Ya grabó y una resolución no puede ser retroactiva, por donde lo veas no tiene pies ni cabeza, esta vez su billetito no va a poder parar programas”, aseguró Ortiz.

Como se recuerda, el abogado Javier Muñoz Manayay se presentó en el programa “Amor y Fuego” y precisó que ‘Cri Cri’ fue exhortado a abstenerse de presentarse en cualquier medio de comunicación y hablar del caso que lo llevó a prisión.