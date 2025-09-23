Susy Díaz no se quedó callada y respondió a las declaraciones de Néstor Villanueva en “El valor de la verdad”, donde dijo que tenían una mala relación y la acusó de influir de forma negativa en su vida familiar con Florcita Polo.

En declaraciones para el programa “Préndete” de Panamericana TV, la madre de Flor Polo tomó la palabra y marcó distancia del cantante, dejando en claro que no tiene ningún vínculo con él.

“Mira, ese hombre me mandó una carta notarial pidiendo 500 mil soles y yo no hablo de gente que me resta, no existe, ni existió, ni existirá”, precisó Susy Díaz ante la prensa.

Susy Díaz responde a Néstor Villanueva tras acusaciones en “El valor de la verdad”. (Foto: Captura de video)

“Hay que cumplir los mandamientos para cumplir larga vida, no mentirás, no robarás, entonces, ¿sabes qué? Yo vivo en paz y tranquilidad… Desde que me mandó la carta notarial, no existe”, añadió.

Como se recuerda, durante su participación en “El valor de la verdad”, Néstor Villanueva declaró que las palabras de Susy Díaz impactaron en la salud de su padre. Entre lágrimas, el cantante señaló que luego de las críticas de la exvedette, su padre sufrió un derrame cerebral.

“Eso fue lo que explotó y mi papá se puso mal. Yo me enteré después. Le dio un derrame”, recordó Villanueva con la voz entrecortada. Este lamentable hecho dejó secuelas, una parálisis facial y en el brazo. Si bien su padre se recuperó, este hecho dejó una marca profunda a nivel emocional.