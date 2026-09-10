Susy Díaz quedó en shock durante ritual de florecimiento: ¿qué pasó con su exclusivo vestido? | Foto: @sudiazoficial
Susy Díaz quedó en shock durante ritual de florecimiento: ¿qué pasó con su exclusivo vestido? | Foto: @sudiazoficial
Por José Templo

Susy Díaz se prepara para viajar a Europa, invitada por la comunidad latina residente en España, y celebrar sus 63 años. Antes de partir, la exvedette acudió a Gamarra para presentar un exclusivo vestido rojo y realizarse un baño de florecimiento. Sin embargo, la actividad terminó en un inesperado momento de tensión cuando una sustancia oscura cayó sobre la prenda que utilizaría durante su celebración. El percance preocupó a la excongresista y sorprendió a los reporteros presentes, pues el atuendo había sido confeccionado especialmente para esta importante ocasión. La situación obligó a buscar una solución inmediata para evitar que el incidente arruinara sus planes de viaje y celebración. A continuación, te contamos todos los detalles del incidente y cómo consiguieron recuperar la prenda antes de su viaje al Viejo Continente.

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