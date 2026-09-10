Susy Díaz se prepara para viajar a Europa, invitada por la comunidad latina residente en España, y celebrar sus 63 años. Antes de partir, la exvedette acudió a Gamarra para presentar un exclusivo vestido rojo y realizarse un baño de florecimiento. Sin embargo, la actividad terminó en un inesperado momento de tensión cuando una sustancia oscura cayó sobre la prenda que utilizaría durante su celebración. El percance preocupó a la excongresista y sorprendió a los reporteros presentes, pues el atuendo había sido confeccionado especialmente para esta importante ocasión. La situación obligó a buscar una solución inmediata para evitar que el incidente arruinara sus planes de viaje y celebración. A continuación, te contamos todos los detalles del incidente y cómo consiguieron recuperar la prenda antes de su viaje al Viejo Continente.

¿QUÉ PASÓ CON EL VESTIDO ROJO DE SUSY DÍAZ DURANTE EL RITUAL?

El episodio ocurrió el lunes 7 de septiembre, cuando Susy Díaz llegó al Emporio Comercial de Gamarra, en La Victoria, para presentar oficialmente el atuendo que utilizará durante su viaje. La celebración, no obstante, tomó un giro inesperado cuando un chamán huancabambino realizó el baño de florecimiento para atraer buena fortuna antes de partir.

Mientras se desarrollaba el ritual, el especialista vertió accidentalmente un líquido negro sobre el vestido de la excongresista. El hecho sorprendió a los periodistas y preocupó a Susy. “Ay, maestro, me ha manchado el vestido”, reclamó la rubia, incomodada. Ante ello, el piurano explicó el origen de la sustancia: “Perdón, perdón, es el barro de la Laguna Negra”.

¿CÓMO LOGRARON SALVAR EL EXCLUSIVO ATUENDO?

La mancha generó tensión porque el vestido había requerido tiempo y dedicación de la diseñadora Bryseida Casablanca. Susy estuvo cerca de llorar al pensar que el traje podía quedar arruinado.

Por suerte, el problema tuvo solución. Gracias a la experiencia del personal de Gamarra, Casablanca encontró una manera de recuperar la prenda y consiguió que el vestido volviera a lucir en buenas condiciones. Luego, Susy reconoció el trabajo realizado.

“Este ha sido un momento de estrés para mí. Imagínense todo el esfuerzo de mi diseñadora y las horas invertidas en un hermoso vestido”, manifestó. Destacó a los trabajadores del emporio: “Felizmente, aquí en Gamarra son unos genios y podré llevar a mi viaje este hermoso vestido rojo”.

Susy Díaz se va a España para recibir conocimiento. (Captura Magaly Tv)

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL VIAJE DE SUSY DIAZ A ESPAÑA?

La celebración de su cumpleaños llevará a Susy Díaz fuera del Perú. La artista recibió una invitación de la comunidad latina que reside en España y tiene previsto acudir a una cena de gala preparada especialmente para reconocer los años que lleva vinculada al mundo artístico. El viaje también será una oportunidad para conocer distintos destinos europeos, algo que disfruta particularmente.

La popular ‘rubia de los labios rojos’ aseguró sentirse contenta por el homenaje, especialmente porque coincidirá con septiembre, el mes en el que cumple años y al que atribuye buenos momentos en su vida.

“Estoy feliz de recibir este reconocimiento y sobre todo me alegra que sea en este mes de septiembre donde cumplo años, un mes que siempre me ha traído fortuna a mi vida”, comentó en sus redes sociales.

¿QUÉ DIJO SUSY DÍAZ SOBRE SU VIDA SENTIMENTAL?

Después de varias relaciones que no llegaron a consolidarse, Susy Díaz contó que durante un periodo prefirió permanecer sola y disfrutar de su independencia. No obstante, este 2026 decidió cambiar de postura y abrir nuevamente las puertas al romance.

Incluso inició septiembre con un ritual de santería blanca con la esperanza de atraer a una nueva pareja. Para ella, esa persona podría ser peruana o extranjera, siempre que cumpla con las cualidades que considera importantes. “Quiero un hombre fiel, que me respete, que me sume y que sepa valorarme”, manifestó. También indicó que le gustaría que tenga entre 50 y 55 años, según informa La República.

VÍDEO RECOMENDADO: