Susy Díaz se prepara para celebrar sus 63 años con una agenda que combinará viajes, reconocimientos y una nueva etapa personal. La conocida figura de la televisión peruana confirmó que próximamente viajará a Europa tras recibir una invitación especial, donde participará en una cena de gala por su trayectoria artística. También aprovechará su estadía para conocer diferentes países del continente, algo que disfruta especialmente y que coincidirá con su cumpleaños. El viaje ocurre en un contexto donde Susy Díaz reveló recientemente que está dispuesta a volver a apostar por el amor después de un periodo como soltera. La excongresista asegura sentirse con energía para trabajar, viajar y vivir nuevas experiencias, mientras tiene claro qué busca en una futura pareja. A continuación, te contamos a dónde viajará, qué prepara para su celebración y qué ha dicho sobre su vida sentimental.

¿POR QUÉ SUSY DÍAZ VIAJARÁ A EUROPA DURANTE SU CUMPLEAÑOS?

La celebración de su cumpleaños llevará a Susy Díaz fuera del Perú. La artista recibió una invitación de la comunidad latina que reside en España y tiene previsto acudir a una cena de gala preparada especialmente para reconocer los años que lleva vinculada al mundo artístico. El viaje también será una oportunidad para conocer distintos destinos europeos, algo que disfruta particularmente.

La popular ‘rubia de los labios rojos’ aseguró sentirse contenta por el homenaje, especialmente porque coincidirá con septiembre, el mes en el que cumple años y al que atribuye buenos momentos en su vida.

“Estoy feliz de recibir este reconocimiento y sobre todo me alegra que sea en este mes de septiembre donde cumplo años, un mes que siempre me ha traído fortuna a mi vida”, comentó en sus redes sociales.

¿QUÉ VESTIDO USARÁ SUSY DÍAZ EN LA CENA DE GALA?

Para una ocasión tan importante, Susy Díaz ya piensa en el atuendo que llevará. Sin embargo, lejos de recurrir a reconocidas firmas extranjeras, ha decidido apostar por una creadora peruana. Su plan es acudir próximamente a Gamarra, en La Victoria, para reunirse con una diseñadora que pueda preparar la prenda.

La excongresista quiere intervenir directamente en la elección de las telas y otros elementos del diseño. Entre sus principales opciones destaca un vestido rojo que, según adelantó, buscará que sea llamativo y apropiado para la ceremonia.

“Tengo la ilusión de llevar un hermoso vestido rojo. Una amiga me ha recomendado a una buena diseñadora en Gamarra, así que iré a conocerla en los próximos días para ver modelos y telas”, señaló.

¿QUÉ DIJO SUSY DÍAZ SOBRE SU VIDA SENTIMENTAL?

Después de varias relaciones que no llegaron a consolidarse, Susy Díaz contó que durante un periodo prefirió permanecer sola y disfrutar de su independencia. No obstante, este 2026 decidió cambiar de postura y abrir nuevamente las puertas al romance.

Incluso inició septiembre con un ritual de santería blanca con la esperanza de atraer a una nueva pareja. Para ella, esa persona podría ser peruana o extranjera, siempre que cumpla con las cualidades que considera importantes. “Quiero un hombre fiel, que me respete, que me sume y que sepa valorarme”, manifestó. También indicó que le gustaría que tenga entre 50 y 55 años.

A sus 63 años, Susy Díaz afirma sentirse con entusiasmo para continuar trabajando, viajar y disfrutar de esta nueva etapa. “Hay que disfrutar de la vida. Si el marido te deja, olvida y disfruta la vida; si te pusieron los cuernos, olvida y disfruta la vida”, expresó, según informa La República.

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