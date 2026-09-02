Susy Díaz prepara viaje a Europa por su cumpleaños y lanza inesperada declaración sobre el amor | Foto: @sudiazoficial
Susy Díaz prepara viaje a Europa por su cumpleaños y lanza inesperada declaración sobre el amor | Foto: @sudiazoficial
Por Redacción EC

Susy Díaz se prepara para celebrar sus 63 años con una agenda que combinará viajes, reconocimientos y una nueva etapa personal. La conocida figura de la televisión peruana confirmó que próximamente viajará a Europa tras recibir una invitación especial, donde participará en una cena de gala por su trayectoria artística. También aprovechará su estadía para conocer diferentes países del continente, algo que disfruta especialmente y que coincidirá con su cumpleaños. El viaje ocurre en un contexto donde Susy Díaz reveló recientemente que está dispuesta a volver a apostar por el amor después de un periodo como soltera. La excongresista asegura sentirse con energía para trabajar, viajar y vivir nuevas experiencias, mientras tiene claro qué busca en una futura pareja. A continuación, te contamos a dónde viajará, qué prepara para su celebración y qué ha dicho sobre su vida sentimental.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.