Este domingo 21 de septiembre, el cumbiambero Néstor Villanueva, exesposo de la mediática Flor Polo, se sentará en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ para revelar sus secretos más dolorosos frente a Beto Ortiz.

Por ello, en un avance del programa, Villanueva habló de las denuncias por agresión contra sus hijos interpuestas por Flor, mismas que resultaron en una sentencia de 1 año y 9 meses de prisión suspendida por parte del Poder Judicial.

“Me es fuerte, difícil y duro no poder ver a mis hijos y no poder abrazarlos. De la noche a la mañana me los quitaron”, dijo Néstor entre lágrimas. “Los amo con toda mi fuerza, siempre estoy pensando en ustedes” , agregó el artista en un mensaje para sus retoños.

Tras ello, y otra declaración rescatada por el ‘spot’, Villanueva relató que, cuando su hijo mayor declaró haber sido agredido por él, “sintió mucho dolor”, para luego añadir muy conmocionado: “Mis hijos cuando me ven tiemblan y prefieren alejarse”

Por las presuntas agresiones a su hijo menor, el Poder Judicial lo sentenció a un año y nueve meses de prisión suspendida, una pena que equivaldría a 640 días de servicio comunitario y al pago de 3 000 soles por reparación civil.

“La jueza del 13.° Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve aceptar los términos del acuerdo de la preparación civil. En el cual se condena al señor Néstor Hilario Villanueva Flor, por la comisión del delito de agresiones contra las mujeres integrantes de grupo familiar (...) en agravio del menor de iniciales NAV” , dijo.

Además, por orden judicial, el artista tiene prohibido comunicarse con sus hijos. Esto, según recalcó en el avance de ‘EVDV’, le impide contactarlos por videollamadas.

