Néstor Villanueva se sinceró en una reciente entrevista con el podcast de “La casa de la cumbia”, donde habló de diversos pasajes de su vida y aseguró que tras hacerse mediático tuvo que lidiar con comentarios del público que lo calificaban como “mantenido” o “el yerno de “, en alusión a Susy Díaz.

“No tocaré mis temas personales por respeto ni haré mención a nadie, pero en su momento sí fue difícil que me etiqueten como ‘el yerno de (Susy Díaz)’ y que desde el día 1 me califiquen de ‘vago’ y ‘mantenido’ cuando a mí me conocieron grabando el videoclip para una orquesta, no en una esquina. A veces incomoda porque uno trata de tener una buena imagen, pero una cosa haces mal ya te quieren hacer leña”, reveló.

Asimismo, Villanueva sostuvo que tras la polémica que vivió tuvo que llevar terapia psicológica, ya que le era difícil continuar con su vida y tenía miedo de aceptar contratos porque pensaba que la gente podría agredirlo.

“Al principio salía llorando de las sesiones, pero la psicóloga me dio confianza, necesitaba que alguien me hable y aconseje que no sea un amigo y familiar. Ahora me siento más fuerte que nunca, con ganas de comerme al mundo, hacer más música, ir a paso lento y que la gente poco a poco vaya viendo el avance que vengo haciendo en la música”, contó.

Sobre sus inicios en la música, Néstor Villanueva recordó que empezó su carrera musical cantando en el coro de la parroquia de Chancay, siendo a finales de 1994 donde hizo su primera aparición en público en una verbena.

“Desde ese momento, comenzaron a invitarme a diferentes actividades en otros barrios, en aquel entonces, era feliz de que me paguen con una gaseosa y una galleta... En 1998, vine a Lima a probar suerte, toqué muchas puertas y viví en aquí por largo tiempo y después en Iquitos, Chiclayo, Pucallpa, Juanjuí, etc., por trabajo. Fue un poco duro y sacrificado pero bonito porque hacía lo que me gustaba. Hay momentos que preferí dejar la música, pero la gente me impulsó a seguir adelante”, recordó el cantante.

Entre sus proyectos cercanos, Néstor Villanueva dijo que espera pronto grabar una nueva producción para seguir creciendo como artista.

