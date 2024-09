Aunque fue presentada como la nueva figura de “El Reventonazo de la Chola”, la tiktoker peruana Lis Padilla, conocida por su coreografía de “Son de Amores”, dejará el programa conducido por Ernesto Pimentel a finales de septiembre, tras anunciar el fin de su matrimonio con Enrique Hildebrant Panduro.

Durante una entrevista con “Más Espectáculos”, el actor y productor Ernesto Pimentel extendió su apoyo a la influencer, quien atraviesa un difícil momento, por lo que estaría evaluando su permanencia en el programa de América Televisión, donde fue contratada luego del éxito que obtuvo en redes sociales hasta finales de setiembre.

“Mi consejo para Lis y El Hombre de la Casa (apodo de su esposo en TikTok) es que, primero es la familia. De nada sirve el trabajo, el dinero, sino es la familia, así que ella tomará su decisión. Con nosotros va a estar todo este mes de septiembre”, dijo el reconocido actor.

La influencer de 34 años reveló que su intención ahora es mudarse a Lima para estar cerca de sus cuatro hijos, quienes permanecen con su padre en su tierra natal, en el poblado de Huicungo, Tarapoto. “Todo lo que hago es por ellos, tengo que aprovechar este bonito momento de mi vida, quiero que tengan un futuro mejor”, indicó.

Lis Padilla termina con su esposo





Como se recuerda, Lis Padilla anunció el fin de su matrimonio con Enrique Hildebrant Panduro entre lágrimas, alegando que por la distancia y cambio de vida, aquel vínculo habría finalizado. “Yo me separé de él por muchas cosas, [...] Me duele por mis niños. No los traigo acá a Lima porque están estudiando en la selva. Y él no me los deja traer tampoco”, dijo.

Entre acusaciones de manipulación, agresiones y humillaciones, el también tiktoker y ahora expareja de Lis, se pronunció acusándola por haberlo minimizado debido a su trabajo como avicultor. “Muchos piensan que manejo su plata, no. Yo no manejo nada de la señora Lis. […]”, indicó.

MÁS INFORMACIÓN: Magaly Medina revela que la tiktoker Lis Padilla le quiso cobrar por una entrevista

Para luego finalizar: “Se molestó un día y me dijo: ‘Ve a buscar trabajo. ¿Qué haces cuidando gallinas? Busca un trabajo de verdad’. Está bien que ella está en buen momento, pero no por eso a uno lo va a minimizar”. Por su parte, la famosa creadora de contenidos, aseguró que Hildebrant la amenazó con perjudicarla en redes sociales.