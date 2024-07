Lis Padilla se ha convertido en un nombre bastante popular en el medio tras el éxito mundial que ha tenido con su trend en TikTok del tema “Son de amores”. Diversos programas de televisión la han entrevistado, y otros lo han intentado, pero no han llegado a un acuerdo económico, tal y como anunció Magaly Medina.

En la reciente edición de su programa, la presentadora de “Magaly TV, la firme” reveló que su producción intentó pactar una entrevista con la popular tiktoker; sin embargo, se llevaron una gran sorpresa cuando les dijeron que cobraba mil soles por ir al espacio de ATV.

Tras esta solicitud, la producción del programa de Magaly Medina le pidió hacer una entrevista por videollamada, pero Lis Padilla había respondido que el pago era el mismo, ya sea en persona o no. Al final, no llegaron a un acuerdo.

“Por supuesto que alguien le abrió los ojos y le dijo que ella tiene que cobrar por cada aparición en televisión… Si no ha venido a este programa es porque fin de mes de julio estamos ‘agujas’ y no nos alcanzaba para pagarle los mil soles que ella quería”, contó Magaly Medina en su programa.

“Le dijimos 5 minutos de videollamada, pero no, nos dijo S/1000 la tarifa y no, ni hablar, no teníamos. Habíamos vendido todo lo que podíamos, pero si, es justo. La mayoría de las personas que están atravesando sus 5 minutos de fama cobran, ella también y al toque se dio como funciona el negocio aquí. Es lo justo”, añadió la popular ‘Urraca’.