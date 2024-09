La tiktoker Lis Padilla, que se hizo famosa por el trend de ‘Son de amores’, preocupó a sus fanáticos tras compartir una fotografía desde un centro de salud. Esto ocurre en medio de los rumores sobre su separación con su esposo Enrique Hildebrant Panduro, conocido en redes como ‘El hombre de la casa’. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE LA IMAGEN DE LIS PADILLA QUE GENERÓ PREOCUPACIÓN ENTRE SUS SEGUIDORES?

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenidos compartió una fotografía donde se le ve recostada en una camilla médica, usando una bata azul y teniendo una aguja incrustada en el brazo. Esta imagen estuvo acompañada por una canción de fondo, que se trataba de “Vivo Por Ella” de Andrea Bocelli y Karol G.

Debido a que la influencer no explicó si estuvo internada por motivos médicos o por un procedimiento estético, sus seguidores se mostraron preocupados por su situación y comenzaron a especular sobre su estado de salud.

Lis Padilla en una camilla médica. | Foto: @lispadillaoficial / Instagram

¿QUÉ DIJO LIS PADILLA SOBRE SU SEPARACIÓN CON SU ESPOSO?

A través de un ‘live’ de TikTok, la creadora de contenido reveló que la relación con su pareja Enrique Hildebrant Panduro llegó a su fin después de siete años. Según declaró, uno de los motivos principales de separación, se encuentra mudarse a Lima con sus hijos, con el fin de que ellos puedan tener un mejor futuro en la capital. “Yo me separé de él por muchas cosas, pero esta vez me dije ‘Lis, puedes salir adelante’. Me duele por mis niños. No los traigo acá a Lima, amigos, porque están estudiando en la selva, que terminen de estudiar”, dijo Padilla.

Sin embargo, la influencer contó que el padre de sus hijos no estaría dispuesto a apoyarla en esta decisión, además de mencionar que su ahora expareja está tratando de hacerla quedar mal ante sus seguidores. “Me quiero establecer acá en Lima, quiero ver un departamento y poder traer a alguien que me apoye. Quiero traer a mis hijos. Son muy apegados a mí, más que a su papá. Pero él no quiere, se pone terco. Me dice ‘no hagas que te deje mal en las redes sociales’, con eso me tiene”, agregó.

¿QUÉ DIJO LA EXPAREJA DE LIS PADILLA TRAS LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA?

Por su parte, Enrique Hildebrant Panduro rompió su silencio para negar las acusaciones de haberse aprovechado de la popularidad y los ingresos de Padilla. Además, aprovechó en indicar que lo único que le pidió a su esposa fue apoyo para sus hijos y para la compra de alimentos para sus animales.

“Muchos piensan que manejo su plata, no. Yo no manejo nada de la señora Lis. […] Se molestó un día y me dijo: ‘Vaya a buscar trabajo. ¿Qué haces cuidando gallinas? Busca un trabajo de verdad’. Está bien que ella está en buen momento, pero no por eso a uno lo va a minimizar”, dijo el popular ‘hombre de la casa’.

Ahora, si bien el futuro de la relación entre Lis Padilla y Enrique Hildebrant Panduro es incierto, la tiktoker continúa con sus planes de establecerse en Lima, para así lograr ofrecerles una mejor calidad de vida a sus hijos.

¿QUÉ SE SABE DE LIS PADILLA?

Lis Padilla es una influencer peruana de 33 años que ha logrado alcanzar popularidad en el mundo debido a su original baile del recordado tema “Son de amores”. Ella nació en el distrito de Huicungo, en la provincia de Mariscal Cáceres, en el departamento de San Martín; y hasta ahora viene demostrando que la imaginación y la habilidad pueden crearse en cualquier parte y momento. Padilla es una ama de casa y tiene cuatro hijos. Además, incursionó en las redes sociales en 2022, por lo que no ha parado de realizar contenido digital y obtener seguidores que reconocen su gran creatividad hasta ahora. Actualmente, ha conseguido un espacio para trabajr en el programa “El Reventonazo de la Chola”.