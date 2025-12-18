La tiktoker peruana Lis Padilla, quien cobró popularidad por su coreografía viral del tema “Son de amores”, ha confirmado el inicio de un nuevo romance, esta vez con una joven de 23 años, llamada Tania Pinedo.

Y es que, mediante un video publicado en sus redes sociales, la ‘influencer’ natural de San Martín, compartió un video de la emotiva y romántica declaratoria de amor que le hizo Pinedo.

El episodio tuvo lugar en un ambiente de naturaleza decorado para la ocasión con alfombra roja, arreglos florales y un letrero con la frase: “¿Aceptas ser mi novia?”, donde estuvieron presentes amigos de las novias.

Padilla, quien acudió al lugar con los ojos vendados y acompañada por sus hijos, fue sorprendida por Tania en una ceremonia que contó también con la presencia de sus familiares.

“No crean que esto es tan simple, de reunir a las familias, sobre todo cuando vives en una sociedad muy tradicional. Mi intención aquí es decirte que eres una mujer increíble y divertida. Desde que te vi, supe que te quería en mi vida”, expresó Pinedo.

Tras la propuesta formal, Padilla respondió con visible emoción: “Van cinco meses que espero esa pregunta. Sí, acepto”.

¿Quién es Tania Pinedo?

Tania Pinedo, quien es diez años menor que Lis, es bachiller en Negocios Internacionales y se desempeña como operadora logística.

Aunque tiene una presencia creciente en Instagram, su perfil no está enfocado a la creación de contenido, destacando más bien su interés por los viajes, la naturaleza y el activismo por el bienestar animal.

Finalmente, este anuncio marca un giro en la vida de Lis, que a mediados de 2024 confirmó su separación definitiva de Enrique Hildebrandt, conocido como ‘El hombre de la casa’, con quien tiene dos hijos.