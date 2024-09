Karla Tarazona y Christian Domínguez siguen dando muestra de su cercanía y, pese a que no han confirmado su reconciliación amorosa, no dudan en aparecer juntos y dar algunas entrevistas en conjunto. Esta vez, la conductora de “Préndete” habló sobre la posibilidad de casarse con el cantante de cumbia.

En declaraciones para el programa “Amor y Fuego”, Karla Tarazona fue consultada por si estaría dispuesta a casarse nuevamente con Domínguez, luego que hace unos años se dieron el “sí, acepto” en una ceremonia simbólica.

“Si es de verdad puede ser, de mentira ya no atraco. Ni relación hay todavía, paso por paso”, dijo Tarazona, provocando la risa de todos los que la oyeron.

Por su parte, Christian Domínguez le aclaró que, antes de hablar sobre un posible matrimonio, primero le haga caso.

Por otro lado, Karla Tarazona también habló de Pamela Franco y aseguró que no tiene ningún problema con la expareja de Christian Domínguez. “Yo por mi parte estoy feliz, estoy en otra cosa, nunca he tenido problemas con nadie, he compartido con ella y hasta mis hijos”, aclaró la conductora de TV.

AFHS: Detrás de cámaras de la muerte de Claudia Llanos.