Dorita Orbegoso reapareció en un evento público y aprovechó para hablar de diferentes temas, entre ellos, la reciente polémica entre Pamela López, Christian Cueva y Pamela Franco. Al respecto, se solidarizó con la aún esposa del futbolista, porque ella también vivió un episodio de violencia similar.

En declaraciones a la prensa, Dorita Orbegoso mostró su respaldo a Pamela López y lamentó que viva una situación como la que actualmente enfrenta.

“Es terrible lo que se está viviendo, hay una carencia de valores a nivel general, no solo por lo que se ha dicho de Melissa (Klug), sino de las Pamelas y me da pena que critiquen a Pamela López”, declaró Orbegoso.

“Sé lo que es pasar por el maltrato con el padre de mi hijo, a mí me demoró nueve meses tomar la decisión para salir hablar porque piensas mil cosas, si estás tomando la decisión correcta o si le das una oportunidad; yo le doy mi soporte al cien por ciento a ella”, añadió.

Sobre la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco, Orbegoso aseguró que la cantante estaría recurriendo al futbolista por despecho, ya que tras la infidelidad de Christian Domínguez no tuvo tiempo para procesar su dolor.

“Eso me sorprende porque ella apareció arrepentida, pidiendo perdón, afirmando que no iba a cometer ese error otra vez, pero siento que aquí hay un tema de despecho por Domínguez”, contó.

“Siento que no encuentra la brújula, creo que no tuvo tiempo para hacer su catarsis, pues cuando se supo lo de la infidelidad de Christian, al toque salieron los mensajes de Pamela López. Entonces no pudo sacar su rabia porque cuando te ven la cara de estúpida lo que uno quiere es destruirlo, pero no se da cuenta de que él (Domínguez) ya está haciendo su vida”, agregó la modelo, quien se convertirá en vedette para el nuevo espectáculo de la tercera promoción de vedettes de Rústica.