A raíz de las denuncias de Pamela López contra su expareja, el futbolista Christian Cueva, por presuntos delitos de agresión y violencia familiar, la conductora de televisión Magaly Medina entrevistó al conferencista y escritor Tomás Angulo para analizar el caso.

Sin embargo, la conversación se tornó tensa cuando Medina acusó a Angulo de ser machista y proteger a Cueva, después de que este afirmara que tanto Pamela como Christian habrían sido violentos en su relación. Esta opinión molestó a Medina, quien arremetió contra el especialista en autoayuda.

CONOCE MÁS: Así recriminó Magaly Medina al doctor Tomás Angulo por asegurar que lo votaron de ATV por su culpa

La discusión escaló cuando Angulo sugirió que Pamela López no era tan sumisa, argumentando que su capacidad para grabar las acciones de Cueva demostraba un carácter fuerte. Medina interrumpió de inmediato, criticando su enfoque y acusándolo de ser un “macho defensor de futbolistas”. La conductora elogió el valor de López por haber denunciado finalmente a su pareja, y pidió a Angulo que ofreciera un análisis psicológico imparcial, libre de prejuicios.

Angulo expresó su malestar por el trato recibido, señalando que Medina había sido descortés e intolerante durante la entrevista. “Así esté equivocado o no, ella debió respetar mi opinión y tratarme con más cortesía, ya que era el invitado. Considero que es demasiado intolerante”, manifestó el conferencista.