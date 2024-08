Después de ser mencionada en una lista de presuntas infidelidades de Christian Cueva revelada por Pamela López, expareja del futbolista, la modelo peruana Shirley Arica se ha pronunciado para desmentir cualquier relación con el mediocampista.

Pamela incluyó a Arica, junto con Melissa Klug, Pamela Franco y Alexandra Méndez, en una lista de supuestas amantes de su aún esposo. Arica respondió con firmeza a estas acusaciones, exigiendo la presentación de pruebas concretas.

“No iba a pronunciarme sobre ese tema, pero lo hago por aquí por novena vez... En su momento lo aclaré, pero vuelvo y repito para las personas que no les quedó claro porque ayer salió una lista en la cual sale mi apellido nuevamente con alguien que no tuve nada”, expresó Arica con evidente molestia en Instagram.

La modelo también lamentó que no se haya emitido el episodio de “El valor de la verdad” (EVDV) en el que abordó el tema. “Me hubiese gustado que saliera el episodio que grabé en EVDV para que se aclaren muchas dudas, pero lamentablemente no salió. No tuve nada con él porque no me gustó en su momento y menos me va a gustar ahora”, afirmó tajantemente.

Arica reconoció haber coincidido en algunas reuniones con Cueva, pero subrayó que no existe ninguna relación entre ellos, ni siquiera de amistad. “Lo máximo que he podido pasar con él es que hemos coincidido en una reunión con otros personajes conocidos... Ni como amigo lo tengo (a Cueva). No hay ni una sola conversación entre él y yo por ningún lado”, concluyó.

Shirley Arica pide pruebas a Pamela López por supuesta relación con Christian Cueva





Por último, Arica desafió a quienes la acusan a mostrar pruebas, entre ellos Pamela López, que confirmen las especulaciones. “Si es que alguien confirma ello, que saque sus pruebas. A las pruebas me remito, pero no hay porque lo he visto solo una vez en mi vida y no hubo un coqueteo”.

Tras ello, complementó: “Yo me caracterizo por decir las cosas como son, le guste a quien le guste, me da lo mismo y si he tenido algo con él lo digo y normal, porque yo en realidad he estado con puros feos y no sería la excepción”.

Christian Cueva le admitió infidelidades a Pamela López





Por su parte, Pamela reveló que Christian Cueva admitió haberle sido infiel con Shirley Arica, aceptando que cometió errores en su matrimonio. “No, no mientes. Yo sí reconozco mis errores”, confirmó el futbolista.

En una conversación por WhatsApp el 16 de febrero, Cueva aceptó sus vínculos con hasta seis mujeres del espectáculo, entre ellas Chris Soifer, hermana de Michelle Soifer; Melissa Klug, Pamela Franco, Macarena Gastaldo, Shirley Arica y Alexandra Méndez, conocida como “La Chama”.

Sin embargo, Pamela López también documentó otras infidelidades. En los mensajes, la joven acusó al futbolista de tener relaciones extraoficiales con dos mujeres llamadas Ingrid y Nena entre 2013 y 2015.