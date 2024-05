La modelo peruana Shirley Arica habló de su experiencia como participante del reality chileno “Tierra Brava”, en donde estuvo por algunas semanas hasta ser eliminada en abril de este año.

De ese modo, en un entrevista con el diario Trome, la joven contó que su experiencia en “Tierra Brava” fue retadora, pero que tuvo una buena ganancia monetaria.

“Y sé que mucha gente quiere verme en otro reality, pero déjenme respirar”, dijo Arica. Luego añadió: “El último en que estuve ‘Tierra Brava, sufrí bastante, pero el final me llevé una gran recompensa, no me puedo quejar”.

A su vez, la chica realidad también contó que tras participar en el reality, pudo obtener el suficiente dinero para pagar la cuota inicial de un departamento, el mismo que dejaría a su pequeña hija como herencia.

“Me pude comprar por fin mi departamento después de tantos años. Obvio a crédito, pude dar la inicial, es algo que siempre he querido porque tengo una hija y tengo que dejarle algo, entonces esa meta ya está cumplida”, indicó.

Shirley Arica está soltera





Por otro lado, Shirley Arica reveló que no tiene novio y planea estar soltera por mucho tiempo, es que todavía no ha encontrado a “alguien que cubra todas sus expectativas”.

De ese modo, la modelo explicó que no pretende buscar una pareja, ya que tiene varios proyectos como el lanzamiento de su canal de YouTube y su emprendimiento de pestañas, el mismo por el que fue sancionada en San Isidro.

“No tengo tiempo para estar enamorada porque cuando estoy enamorada pierdo el norte, el sur. Entonces, no quiero saber nada de ningún hombre”, finalizó.