La modelo peruana Shirley Arica ha protagonizado una nueva polémica, esta vez por implementar un presunto negocio informal en un edificio de San Isidro.

De ese modo, fueron sus vecinos quienes denunciaron a la modelo porque abrió su emprendimiento de pestañas “Spa Beauty” en una zona residencial.

Por ello, los residentes mostraron su indignación y afirmaron que Shirley estaría incumpliendo las normas del edificio, que impiden a los habitantes implementar negocios.

“No está permitido el comercio en un departamento del edificio, ni por la junta de propietarios, ni por la Municipalidad [...] El municipio ha sido clara en decir que no tiene permiso y ella sigue insistiendo en atender”, expresó un vocero de la junta vecinal del edificio.

A su vez, el municipio de Lima notificó a Shirley, por lo que ella estaría enfrentándose a una posible multa, sin embargo, la modelo aseguró que está tramitando un permiso para laborar en el recinto. “Simplemente, es un estudio de pestañas, se atiende por citas y es a puertas cerradas”, respondió.

Shirley Arica asegura que le quieren perjudicar





En otro sentido, a pesar de estas advertencias, trascendió que Arica se mantiene trabajando a puertas cerradas. Ante ello, la exchica “reality”, aseguró que son atenciones citadas y que sus vecinos la quieren perjudicar porque es una persona pública.

“Van ocho personas por día como soy una persona pública y porque no encuentran ninguna piedra para fastidiarme, estoy haciendo todo legalmente. No abro porque no tengo mis papeles cuando tengas mis papeles saldré y voy a atender mi negocio”, relató.

Además, la famosa Chica Realidad aseguró que de no tener el permiso por parte del municipio, se mudará a otro ambiente para continuar con su negocio.