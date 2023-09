Shirley Arica volverá a formar parte de un reality internacional. Esta vez, la modelo peruana fue confirmada como participante del programa “Tierra Brava” de canal 13, reality de convivencia que dará inicio el próximo domingo 1 de octubre.

A través de las redes sociales del reality se confirmó la participación de la modelo peruana, quien se presentó como una mujer dulce y directa. Además, prometió que dará mucho show para el público.

“Soy dulce aunque no parezca, no me gusta que me vean desnuda, hago muchas cosas bien que no se pueden decir en cámaras. No sé cocinar ningún huevo, aparte que odio la cocina, soy de decir las cosas, pero de ahí a irme de manos o permitir que alguien me ponga la mano, eso no. Nunca he estado en una granja, así que mucha idea no tengo, pero sí soy un poco asquienta. ¿Qué puede esperar la gente? Show y yo soy el show”, señaló.

Como se recuerda, Shirley Arica recientemente vivió un hecho polémico al ser expulsada del reality “Los 50″ de Telemundo. Según informó el medio, la peruana fue expulsada por presuntamente haber golpeado a una compañera.

“En realidad no fue como salió en los medios. Fue una discusión, yo obviamente le contesté, y dijeron por ahí que yo la había empujado, pero fue al contrario. Supuestamente nos iban a expulsar a las dos, pero solamente me expulsaron a mí”, aclaró Shirley Arica.