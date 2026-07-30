La reciente confirmación de la ruptura de Mario Hart y Korina Rivadeneira ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo. Luego de varios meses de especulaciones, el piloto decidió hablar sobre la nueva etapa que enfrenta tras poner fin a una relación de más de nueve años, aclarando que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y sin la participación de terceras personas. Sin embargo, más allá del anuncio de la separación, lo que más llamó la atención fue un emotivo mensaje dedicado a sus hijos, con el que dejó en evidencia lo difícil que ha sido adaptarse a su nueva realidad lejos de ellos. A continuación, te contamos cuál fue la inesperada petición que compartió y qué más reveló sobre esta nueva etapa de su vida.

¿CUÁL FUE LA PETICIÓN QUE COMPARTIÓ MARIO HART TRAS CONFIRMAR SU SEPARACIÓN?

Poco después de hacer pública la noticia del fin de su relación con Korina Rivadeneira, Mario Hart utilizó sus historias de Instagram para difundir un mensaje que conmovió a miles de personas. La frase decía: “Señor, cuida a mis hijos cuando mis ojos no puedan verlos”, una publicación que muchos interpretaron como un reflejo del momento emocional que atraviesa al ya no compartir el mismo hogar con sus pequeños.

La imagen se viralizó rápidamente y generó numerosas muestras de apoyo de parte de sus seguidores, quienes destacaron el vínculo que mantiene con sus hijos y el difícil proceso de adaptación que enfrenta tras la separación, según informa el diario La República.

Foto: @mariohart

¿QUÉ ES LO QUE MÁS EXTRAÑA EL PILOTO EN ESTA NUEVA ETAPA DE SU VIDA?

Durante una entrevista con Shirley Arica para su pódcast, el expresentador contó que el cambio más complicado no ha sido vivir solo, sino acostumbrarse a no compartir la rutina diaria con sus hijos. Según explicó, el tiempo que pasaba junto a ellos era una de las partes más importantes de su vida.

“Acostumbrarme a no ver a mis hijos, sobre todo a no despertarme con ellos, a no dormirlos todos los días. Yo soy muy querendón. Me encanta apapacharlos, dormirme con ellos, echarme con ellos, besuquearlos”, expresó, dejando en evidencia cuánto extraña esos momentos familiares.

¿POR QUÉ MARIO HART ASEGURA QUE ES UN PADRE TAN CARIÑOSO?

El piloto también habló sobre la forma en que decidió ejercer la paternidad y explicó que procura expresar constantemente su afecto. Contó que, aunque siempre sintió el amor de su padre, este no solía demostrarlo con abrazos o besos, una diferencia que él busca marcar con sus hijos.

“A mis hijos yo me los como a besos todo el tiempo… es algo que siempre le he querido mostrar a mis hijos: ese afecto, ese cariño, el abrazo, el te amo, los besos”, afirmó. Para Hart, esas demostraciones forman parte de la crianza que desea brindarles.

Mario Hart en el pódcast de Shirley Arica.

¿CÓMO EXPLICÓ EL FINAL DE SU RELACIÓN CON KORINA RIVADENEIRA?

Mario Hart aprovechó sus recientes declaraciones para aclarar que la ruptura con Korina Rivadeneira no estuvo relacionada con infidelidades ni con un hecho específico. Señaló que ambos tomaron la decisión de poner fin a su matrimonio de manera consensuada y buscando preservar una buena relación por sus hijos. Incluso tuvo palabras de reconocimiento hacia su expareja al señalar: “Es una mujer espectacular, una madre increíble”. Además, recordó que enfrentaron situaciones muy difíciles durante su relación, pero finalmente optaron por seguir caminos distintos de forma madura y respetuosa.

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