Mario Hart conmueve con inesperada petición luego de confirmar su separación de Korina | Foto: @mariohart
Mario Hart conmueve con inesperada petición luego de confirmar su separación de Korina | Foto: @mariohart
Por Redacción EC

La reciente confirmación de la ruptura de Mario Hart y Korina Rivadeneira ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo. Luego de varios meses de especulaciones, el piloto decidió hablar sobre la nueva etapa que enfrenta tras poner fin a una relación de más de nueve años, aclarando que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y sin la participación de terceras personas. Sin embargo, más allá del anuncio de la separación, lo que más llamó la atención fue un emotivo mensaje dedicado a sus hijos, con el que dejó en evidencia lo difícil que ha sido adaptarse a su nueva realidad lejos de ellos. A continuación, te contamos cuál fue la inesperada petición que compartió y qué más reveló sobre esta nueva etapa de su vida.

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