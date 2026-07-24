¿Se acabó su amistad? Samahara Lobatón cuenta qué ocurrió realmente con Shirley Arica | Composición EC: @samaharalobatonklug / @shirleyarica27
¿Se acabó su amistad? Samahara Lobatón cuenta qué ocurrió realmente con Shirley Arica | Composición EC: @samaharalobatonklug / @shirleyarica27
Por Redacción EC

Lo que parecía ser una sólida amistad nacida en ‘La Granja VIP Perú’ ahora enfrenta uno de sus momentos más delicados. Samahara Lobatón y Shirley Arica se encuentran distanciadas luego de que la modelo se enterara de que la hija de Melissa Klug compartió una salida con Pablo Heredia, con quien mantuvo un reciente vínculo sentimental, y con Ale Fuller, expareja del actor. En medio de la controversia y de las comparaciones con un episodio similar que la modelo vivió anteriormente, Samahara decidió romper su silencio para explicar cómo ocurrió realmente la reunión, reconocer el error que considera haber cometido y aclarar si este episodio significó el final de la amistad que construyeron durante el reality o si aún existe la posibilidad de una reconciliación.

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