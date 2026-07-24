Lo que parecía ser una sólida amistad nacida en ‘La Granja VIP Perú’ ahora enfrenta uno de sus momentos más delicados. Samahara Lobatón y Shirley Arica se encuentran distanciadas luego de que la modelo se enterara de que la hija de Melissa Klug compartió una salida con Pablo Heredia, con quien mantuvo un reciente vínculo sentimental, y con Ale Fuller, expareja del actor. En medio de la controversia y de las comparaciones con un episodio similar que la modelo vivió anteriormente, Samahara decidió romper su silencio para explicar cómo ocurrió realmente la reunión, reconocer el error que considera haber cometido y aclarar si este episodio significó el final de la amistad que construyeron durante el reality o si aún existe la posibilidad de una reconciliación.

¿SAMAHARA LOBATÓN CONFIRMÓ QUE SU AMISTAD CON SHIRLEY ARICA ESTÁ ROTA?

Samahara Lobatón aseguró que, pese al malestar de Shirley Arica, no considera que la amistad entre ambas haya llegado a su final. La influencer explicó que comprende la reacción de la modelo tras conocer los detalles de la reunión, aunque insistió en que mantiene el mismo afecto hacia ella y espera conversar para aclarar lo ocurrido.

“Entiendo que ella se moleste y que se moleste de cierta forma, pero las cosas se solucionan hablando porque todos somos personas maduras. Mi cariño hacia ella sigue intacto, ella sabe que yo la adoro, que sigue siendo mi amiga, que sigue siendo mi hermana, nada ha cambiado en lo absoluto y espero que en algún momento podamos conversar”, manifestó durante una entrevista para Q’ Bochinche.

¿CÓMO SE ORIGINÓ LA POLÉMICA ENTRE AMBAS?

El conflicto comenzó después de que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera imágenes de una salida en la que participaron Samahara Lobatón, Renato Rossini Junior, Pablo Heredia y Ale Fuller. Inicialmente, las publicaciones realizadas por el actor argentino solo mostraban a tres integrantes del grupo, pero el programa reveló que la actriz también estuvo presente durante la cita.

Tras conocer esa información, Shirley Arica dejó de seguir a Samahara en Instagram y compartió una frase que muchos interpretaron como una indirecta: “No se trata de lo fiel que seas frente a alguien, sino de lo leal que seas a sus espaldas”. La situación cobró mayor relevancia porque Shirley había mantenido un reciente acercamiento sentimental con Pablo Heredia.

¿QUÉ EXPLICÓ SAMAHARA SOBRE LA CENA CON PABLO HEREDIA Y ALE FULLER?

La hija de Melissa Klug sostuvo que desconocía que Pablo Heredia asistiría acompañado de Ale Fuller y afirmó que solo se enteró cuando ambos llegaron al lugar. Según explicó, decidió permanecer en la reunión porque consideró que retirarse habría sido una falta de respeto. También precisó que, una vez terminada la cena, cada uno siguió su propio camino y negó que el grupo continuara compartiendo la noche. “Si Pablo la llevó, ni modo, teníamos que terminar de cenar”, comentó.

Asimismo, detalló que ella regresó a su casa después de dejar a Renato Rossini Junior, mientras que Pablo se retiró con Ale Fuller, según recoge La República.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA SOBRE PABLO HEREDIA Y ALE FULLER?

Durante la entrevista con Q’ Bochinche., Samahara negó que exista alguna situación similar a la que anteriormente involucró a Gabriela Herrera. Explicó que Pablo Heredia mantiene una amistad tanto con ella como con Shirley Arica, por lo que no ve el problema de salir con él. “Él está soltero, él puede hacer con su vida lo que él quiera y ambos son mis amigos”, expresó.

Finalmente, hizo un mea culpa por no haber informado de inmediato a Shirley sobre la presencia de Ale Fuller en la reunión y reconoció que ese silencio pudo generar desconfianza y alimentar un conflicto que, espera, pueda resolverse con una conversación.