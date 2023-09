La cantante de salsa Brunella Torpoco habló una vez más de su novio, el musico Luis Torres, con quien lleva una relación de cuatro años.

Durante una entrevista para el programa de espectáculos “Préndete” de Panamericana Televisión, la artista destacó las virtudes de su pareja y el apoyo que le brinda, así como la importancia de este en su carrera musical.

“Me va muy bien, ya tengo cuatro años y medio en relación con mi pareja, venimos trabajando juntos desde el primer día. Él ha sido mi apoyo, mucha gente no lo sabe, pero desde que empezamos él ha sido como... ahí los dos en realidad: cincuenta y cincuenta. Él ha sido el que me ha incentivado, el que me puso en este camino, me ha ayudado en todo”, explicó la intérprete del cover salsero de Honda.

Aunque la cantante no suele hablar o referirse a su pareja públicamente, no es la primera vez que se refiere a Luis, ya en el 2022 habló acerca de su novia en JB en ATV, en donde también tuvo palabras de agradecimiento para él.

¿Quién es Luis Torres, novio de Brunella Torpoco?

Luis Torres es un músico y productor, trabaja con la artista, a quien conoció luego de una presentación musical. “Él me vio cantar. Se acercó y me dijo: ‘Brunella, tú tienes un estilo diferente, qué te parece si hacemos esto’”, relató la artista.

“Yo rescato mucho de él, Luis se llama mi pareja y es muy bueno en lo hace, es un gran músico”, dijo Torpoco respecto a su pareja.

Brunella Torpoco desea ser como Celia Cruz

Por otro lado, la artista comentó en Préndete que siente admiración por la salsera Celia Cruz, a quien considera un ícono de la música.

“Mi carrera la estoy enfocando hacia la salsa, la salsa dura, del recuerdo, huarachas. A quien yo admiro y algún espero sacar lo bueno de ella es Celia Cruz. Para mí es una ídola”, puntualizó.