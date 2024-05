Dos de las vías de mayor tráfico son las avenidas San Martín y Miguel Grau. Ambas representan las principales -y únicas- vías de acceso y salida al distrito. La primera (en sentido norte-sur) se conecta con la avenida Pedro de Osma y es usada por los vehículos que se dirigen hacia Chorrillos, mientras que la segunda (en sentido sur-norte) conecta Barranco con el distrito de Miraflores y la bajada Armendáris.

El Comercio recorrió en auto, por dos días seguidos, estas dos avenidas y comprobó al alto grado de congestionamiento que se genera entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche . Transitar solo las 10 cuadras de la avenida San Martín, desde el cruce con la avenida El Sol hasta el Parque Municipal de Barranco (1,1 km), tardó unos 23 minutos .

(Foto: Jesús Saucedo)

Este tiempo aumentó a casi el doble al atravesar Barranco de punta a punta (en sentido norte-sur), es decir, partiendo de la parte de arriba de la quebrada Armendáris, pasando por la avenida Grau, doblando en la avenida El Sol y tomando luego la avenida San Martín hasta Pedro de Osma, límite con Chorrillos. Todo este trayecto de 2,5 km duró cerca de 40 minutos , esto a causa del elevado tráfico que se origina en la zona al llegar las 9 pm, los días vienes y sábado.

A fin de comparar los tiempos, este Diario recorrió la misma ruta a pie (22 cuadras), tardando casi igual: 40 minutos . En pocas palabras, atravesar Barranco de extremo a extremo, en hora punta y un fin de semana, tarda el mismo tiempo en auto particular como caminando .

Uno de los puntos donde se aglomeran gran cantidad de autos y unidades del transporte público es en el cruce de la avenida El Sol con San Martín, ya que los vehículos intentan doblar por esta última vía con dirección al sur. El cuello de botella que se produce aquí se repite en los cruces de la avenida Grau con El Sol, y Grau con jirón Centenario, tan solo metros más allá.

En estos puntos los autos y micros intentan adelantarse los unos a los otros para intentar pasar antes de que cambie el semáforo. Los vehículos solo logran pasar estos tramos luego de varios minutos de espera. La congestión también origina que se caldeen los ánimos entre los conductores, quienes discuten mientras pugnan por pasar primero. El ruido de las bocinas es otra consecuencia de la congestión vehicular en este sector de Barranco.

En tanto, el tráfico en sentido sur-norte también se torna pesado, aunque es ligeramente menor que el de la avenida San Martín. Las unidades que vienen de Chorrillos ingresan al distrito por la avenida Pedro de Osma, doblan en 28 de Julio y toman la avenida Grau. Este trayecto de 2,5 km también no toma más de 20 minutos en hora punta .

Un tema a tomar en cuenta es que el tráfico en las vías antes mencionadas genera también un congestionamiento en otras que son usadas por algunos conductores como vías de escape. Este es el caso de la avenida Nicolás de Piérola, la cual alberga alto flujo vehicular en ciertos días, sobre todo cerca al cruce con el óvalo Balta.

Vecinos se quejan por congestión y ruido

El vecino barranquino Italo Sissa, secretario de seguridad de la junta vecinal de la zona 18, comentó a El Comercio, que el problema de tráfico en Barranco se originó en gran medida con la construcción del Metropolitano, ya que parte de la vía exclusiva para los buses pasó a ocupar una de las 3 avenidas principales que tenía en ese entonces el distrito. Hablamos de la avenida Paseo de la República (Bolognesi). Actualmente, solo un carril de la vía, en sentido sur a norte, puede ser usado por los vehículos.

“Solo quedaron las avenidas Grau y San Martín como vías de acceso y salida. Al quitarnos una de las tres avenidas era obvio que se estaba generando un problema porque Barranco no es un distrito como Surco o La Molina, por ejemplo, que tienen una superficie enorme y una serie de alternativas. Si cierras una avenida le quedan 10 más. Este no es el caso de Barranco. El tráfico que pasaba por esa avenida (Bolognesi) se ha derivado a las otras dos. Antes Barranco no sufría tanto caos como ahora”, indicó.

(Foto: César Bueno)

Muriel Villavicencio, quien vive en Surco, en la zona límite con Barranco, contó a este Diario que para ir a su trabajo y regresar a su casa debe cruzar este distrito todos los días, ida y vuelta, trayecto que se ha convertido en un martirio para ella debido a la congestión en hora punta. Sostuvo que esta situación tiene mayor incidencia los días viernes y sábado, en la noche.

“Yo vivo por la plaza de armas de Surco, por lo que debo de cruzar por Barranco para llegar a mi domicilio y todos los días me quedo en el tráfico que se forma entre la avenida Bolognesi y la calle Nicolás de Piérola, cerca al óvalo Balta. Puedo demorar en cruzar este punto entre 30 y 40 minutos. Este tiempo es valioso y lo podría disfrutar con mi familia; sin embargo, la congestión en hora punta hace que todo mi viaje de 30 minutos se convierta en 1 hora”, dijo.

Similar opinión tiene Cristian Paredes, quien además expresó su total malestar por el tráfico y la bulla en Barranco en horas punta. Él trabaja cerca de uno de los puntos con mayor congestión vehicular, entre las avenidas Miguel Grau y San Martín . “Este cruce de San Martín con El Sol siempre se llena de carros. Es que es una de las pocas vías con dirección al sur, hacia Chorrillos. El ruido del claxon es a cada momento”, detalló.

Tráfico impide llegar a tiempo a bomberos

Ni los bomberos se salvan del tráfico pesado. Jorge Christopherson, primer jefe de la Compañía de Bomberos de Barranco, contó a El Comercio que la problemática de la jurisdicción empezó cuando el Metropolitano ocupó un sector de la avenida Bolognesi, en sentido hacia Chorrillos, vía que servía de desfogue para los vehículos que se dirigían al sur. Esto originó, agregó, que el paso de autos sea un poco inaccesible dentro del distrito.

“Fin de semana Barranco tiene bastante afluencia de visitantes que van a los restaurantes, bares, las zona turísticas, etc. Igual los días festivos, feriados. Por eso el tráfico se vuelve bastante caótico a partir de las 7 u 8 de la noche y dura así hasta las 10 u 11. En el caso de los domingos, el congestionamiento es casi todo el día, las vías colapsan”, dijo.

(Foto: Jesús Saucedo)

Christopherson precisó que esta problemática no es ajena en los alrededores del cuartel de los bomberos, ubicado en la cuadra 2 del jirón Unión. Cada vez que deben de atender una emergencia en hora punta comienza una verdadera odisea. Hay dos únicas salidas: a la derecha hacia la zona del Metropolitano, para dirigirse con dirección a Surco o Chorrillos, y la otra es hacia la izquierda con dirección a la avenida Grau y San Martín.

“El camión de los bomberos tiene que cruzar la avenida Grau y llegar a la avenida San Martín, donde se genera un embotellamiento. Asimismo, otros carros optan por huir de ese tráfico por Nicola de Pierola, pero ahí también se origina congestionamiento. Todo esto nos perjudica bastante porque salir del jirón Unión, que para lleno de carros, a veces nos toma hasta 5 o 6 minutos”, acotó.

Contó que en una ocasión tuvieron que atender una emergencia a la altura del estadio Chipoco, en un piso 3. Avisaron a varias unidades, tanto de Barranco como de Miraflores porque a veces una sola máquina de agua no se da abasto. Sin embargo, pese a estar la Compañía de Bomberos de Barranco a solo 5 cuadras de la emergencia, la unidad de Miraflores llegó 5 minutos antes. Solo salir de Unión nos demoramos alrededor de 5 a 6 minutos.

Vale precisar que a un incendio en su fase inicial le toma un lapso de 5 minutos poder alcanzar la fase de fuera de control. Entonces, si los bomberos se demoran un total de 8 a 10 minutos en llegar al sitio van a encontrar el incendio ya fuera de control. “En Barranco tenemos un tiempo de respuesta de 3 a 4 minutos. Si llegamos a un incendio en ese tiempo lo encontramos en una fase inicial o controlable; basta con una sola unidad. Pero en horas punta, la central toma precauciones y envía dos o tres máquinas a la emergencia porque sabe que a veces toma más tiempo la respuesta”, señaló.

¿Por qué se produce la congestión?

Franklin Barreto, exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la PNP, dijo a este Diario que el problema del tráfico en Barranco existe de igual forma en otros puntos de la ciudad, originado también por el elevado número de vehículos particulares. Asto se agrega otros factores como los problemas que hay en la señalética vial, la falta de un sistema semafórico, etc.

Si hay algo que pueden hacer las municipalidades, indicó el experto, es trabajar sobre su competencia el regular la ejecución de obras públicas, el tiempo que toma, la frecuencia, los planes de desvío y todo lo relacionado a disminuir el impacto de estos trabajos sobre el tránsito. Asimismo, señaló que en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones le correspondería buscar soluciones para evitar el incremento de vehículos particulares en el parque automotor.

(Foto: César Bueno)

“Mejorar los filtros, las revisiones técnicas vehiculares, establecer los programas de chatarreo. Es decir, cada entidad debe hacer algo de acuerdo a sus competencias. Una sola autoridad no puede solucionar todo el problema”, expresó.

Por otro lado, Luis Quise, presidente de la ONG Luz Ámbar, explicó que Barranco tiene este problema del tráfico desde hace mucho tiempo y que se agudizó por la presencia del Metropolitano. Detalló que antes por esta avenida donde pasa el Metropolitano actualmente (Bolognesi) transitaba la mayor cantidad de vehículos en el distrito. Consideró además que esta problemática se va agudizar con el tiempo.

“Al haber ocupado el corredor del Metropolitano este espacio las vías han sido restringidas y el distrito ha sido dividido en dos. Es difícil superar el problema, la situación se va a tornar peor porque no hay forma de mejorar la infraestructura. Es un distrito que es destino de todo Lima. La gente concurre mucho por sus atractivos turísticos”, dijo.

Alternativas de solución

Italo Sissa señaló que cuando se hizo el Metropolitano, el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, ofreció como solución construir una especie de bypass subterráneo que derivara todo el tráfico que iba hacia Chorrillos, o viceversa, a través de un túnel, a fin de que no pasara por Barranco. De esa manera, sostuvo, se reduciría el alto nivel de tránsito en la zona.

“Esa propuesta, tengo entendido, se llegó a plantear en un anteproyecto, pero nunca se realizó. Como vecino de Barranco y miembro de la junta vecinal puedo informar que estamos tratando de plantear al municipio de Barranco que desempolve ese proyecto, ya que en realidad es la única solución, no hay otra. Ese bypass nos quitaría de encima un gran flujo de carros”, expresó.

LEER TAMBIÉN: Bomberos atienden incendio en lavandería de Barranco

Por su parte, Barreto sostuvo que una acción que ayudaría a aliviar la congestión en Barranco sería promover la reducción en el uso del auto particular en Lima y por ende en este distrito. Agregó que el problema del tráfico va a seguir persistiendo en la medida que el transporte en nuestra ciudad siga condicionado a este medio. Bajo ese contexto, sostuvo, lo que pueden hacer los municipios es estudiar flujos de tránsito, por ejemplo, para poder hacer carriles reversibles, modificaciones de tránsito.

“Entonces mientras no se controle el ingreso de vehículos particulares y no se migre a un buen sistema integrado de transporte terrestre el problema va a subsistir. Las medidas que se tomen serán solo paliativos. Ese es el tema, no hay forma, o sea, si buscamos ensanchar las vía lo único que vamos a lograr es que entren más vehículos particulares”, explicó.

(Foto: Jesús Saucedo)

En tanto, para Quispe la solución estaría en ejecutar una obra que requiera un presupuesto considerable, pero que sí otorgue un impacto positivo y directo en la disminución del tráfico en Barranco y, a la vez, le permita ganar un espacio de uso público para los vecinos y a quienes visiten el distrito. La propuesta a la que hace mención tiene que ver con construir un túnel subterráneo por donde pasaría el servicio del Metropolitano en el tramo que comprende Barranco.

“Esta alternativa de solución puede ser onerosa, pero es justificado y favorable. El túnel empezaría desde la entrada a la Vía Expresa y se extendería hacia el final del distrito. De tal forma Barranco quedaría liberado de esa división y daría opción a que la parte atractiva de Barranco se extienda hacia el otro lado del Metropolitano. En este espacio de la avenida que quedaría libre se podría hacer un gran Boulevard. No hay otra forma. Es un distrito pequeño encapsulado”, planteó el experto.

¿Qué dice el municipio al respecto?

Consultada por esta problemática, la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, sostuvo que esta data de hace varios años, exactamente desde que se construyó el Metropolitano. Este hecho, dijo, “causó un daño terrible a la vida de todos los barranquinos”, pues las líneas de transporte público que transitaban por la avenida Bolognesi (donde hoy está el carril exclusivo) fueron pasadas a las avenidas San Martín y a Grau, en su gran mayoría.

“Efectivamente Barranco sufre desde hace muchos años el problema del tránsito pesado sobre todo en horas punta. El Metropolitano ha dividido el distrito en dos, trayendo una congestión vehicular”, dijo.

(Foto: Jesús Saucedo)

Vargas comentó que a lo largo de varios años el municipio de Barranco ha hecho diversos esfuerzos para mitigar la situación, como pilotos y estudios para el cambio del sentido de la vía en Grau y San Martin , por ejemplo, sin embargo, precisó que iniciativa no prosperó. No obstante, la burgomaestre consideró que la solución más idónea sería la disminución de líneas de transporte público , establecer una adecuada geometría vial en algunos puntos, mejorar señalización, entre otras.

“El flujo vehicular actual es bien alto. Barranco se ha convertido en un sitio de paso. Esperamos que pronto se pueda resolver el tema de la Vía Expresa Sur que sabemos que está en la cartera de la Municipalidad de Lima. Esta sería una gran solución. Por nuestra parte, venimos coordinando desde el primer día de gestión con la la comuna de Lima, específicamente con la Gerencia de Transporte Urbano, con quien venimos trabajando un plan de estudio vial en el distrito”, informó la autoridad.

La alcaldesa agregó que su gestión ha implementado 15 inspectores de tránsito, quienes laboran en dos turnos para ayudar a aligerar el flujo vehicular. A ellos se suma algunos inspectores más de la Municipalidad de Lima y ATU.

¿Cuánto demora atravesar otros distritos?

Miraflores

En este distrito el rango horario de mayor tráfico es de 5pm a 8:30pm. Atravesar Miraflores de extremo a extremo puede tardar de 45 minutos a 1 hora alrededor de las 8 de la noche, que es cuando la congestión alcanza su pico máximo.

La ruta es la siguiente:

Avenida El Ejército (altura coliseo Manuel Bonilla), avenida Pardo, avenida Larco y avenida Benavides hasta el óvalo Higuereta.





Surco

En este distrito el rango horario de mayor tráfico es de 5pm a 8:30pm. Atravesar Surco de punta a punta puede tardar de 50 minutos a 1 hora y 10 minutos alrededor de las 8 de la noche, que es cuando la congestión alcanza su pico máximo.

Las rutas son las siguientes:

Avenida Guardia Civil, avenida Los Próceres, Panamericana Sur y avenida Javier Prado hasta el óvalo Monitor.

Avenida Guardia Civil, avenida Los Próceres, Panamericana Sur, avenida Primavera, avenida La Encalada, avenida El Golf Los Incas





San Isidro

En este distrito el rango horario de mayor tráfico es de 5pm a 7:30pm. Atravesar San Isidro de extremo a extremo puede tardar de 30 minutos a 40 minutos alrededor de las 7 de la noche, que es cuando la congestión alcanza su pico máximo.

La ruta son las siguientes: