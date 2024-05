ESPN Knock Out en vivo, transmite Canelo Álvarez vs. Munguía el sábado 4 de mayo del 2024 en Las Vegas. El púgil de Guadalajara suma hasta ahora tres defensas exitosas de sus cinturones de la OMB (Organización Mundial de Boxeo), AMB (Asociación Mundial), CMB (Consejo Mundial) y FIB (Federación Internacional). La última de ellas fue el pasado septiembre frente al estadounidense Jermell Charlo, al que venció por decisión unánime también en Las Vegas (Nevada). Si la pelea la querrás ver vía streaming, podrás sintonizar las pantallas de Star Plus a partir de las 22:15 (hora peruana).

