Los dioses egipcios del squash tendrán que rendirle culto al ‘Puma’ peruano. Diego Elías se coronó campeón en el Mundial de Squash en El Cairo, venciendo en la final al local Mostafa Asal por un claro 3-0 (11-6, 11-5 y 12-10).

Y ya en semifinales había logrado batir al campeón defensor y líder del ránking Ali Farag por 3-1, ante quien solo le había ganado tres veces frente a veintidós derrotas. En el escenario más grande, en El Cairo, el peruano supo hacer historia, ya que cortó la racha de tres títulos seguidos de Ali Farag y siete celebraciones seguidas de egipcios.

Curiosamente, el último no egipcio en ganar el mundial es el francés Gregory Gaultier, en el 2015, quien hoy forma parte del equipo técnico que orienta a Diego Elías. Con él logró llegar a la cima del ránking y ahora coronarse campeón mundial absoluto.

“No puedo creerlo. Ha sido una semana de ensueño desde el principio y estoy súper contento de tener a todo mi equipo aquí y a toda la gente que me está apoyando en casa. Toda la gente que me ha estado ayudando con mi calabaza y Jonathon Power estuvo aquí al comienzo de la semana. Además, tener a Greg Gaultier ha sido de gran ayuda para mí en los últimos años, todos ellos marcaron una gran diferencia en mi juego y no puedo agradecerles lo suficiente. También quiero agradecer a todos mis patrocinadores que me apoyan todos estos años. No me lo puedo creer”, destacó el peruano.

En sus más de diez años de profesional y veinte dedicándose al squash, Diego logra coronarse campeón mundial para colocar un hito más a su excelente carrera deportiva en la que ya se lucen dos títulos mundiales juveniles, un cuarto puesto en los Juegos Mundiales y preseas de oro en los Panamericanos.

Así, Diego Elías ha logrado meterse en los puestos tops de cada gran evento en los que ha dicho presente, además de ganar tornos importantes como el British Open Junior 2013 y 2015 y el Torneo de Campeones en el 2023. Pero muchos recordarán cómo se inició. Decidió hacerse profesional en el 2013 y acudió a su primer torneo con un Wild Card, al Regatas Resistencia Open-Tour De Las Américas en Argentina y lo ganó.

Futuro olímpico

Pero además de ver todo lo que ha ganado, hay que pensar en lo que puede llegar a conquistar. Hoy, con 27 año es el segundo jugador top 10 de menor edad, solo superado por Mostafa Asal de 23. Luego, menores que él solo son Victor Couin (Francia, puesto 11) y Aly Abou Eleinen (Egipto, puesto 13), ambos con 24. Con 25 el egipcio Youssef Ibrahum (puesto 15) y con 26 Eain Yow Ng, de Malasia (puesto 18).

Es decir, en el actual top 20 solo hay cinco jugadores de menor edad que él, mientras que los mayores son el egipcio Tarek Momen (36 años y puesto 8) y el colombiano Miguel Rodríguez (38 años y puesto 14).

El sueño de Diego Elías es por lo menos jugar unos diez años más, es decir hasta superado los 35 años. “Si todo va bien llegar hasta los 37-38 años. Más de diez, pero uno nunca sabe. Ojalá siga así. Todo el deporte ha cambiado, ves a jugadores mucho más grandes que están en el top y esa es mi meta, tratar de estar en el top hasta que ya no me dé el cuerpo. Ojalá sean unos diez años más”, nos explicó en una anterior entrevista sobre lo que piensa de su futuro.

Y su futuro próximo serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 donde el squash será parte del programa olímpico. Para dicha cita, el peruano llegará con 31 años, un año menos de lo que hoy tienen lo dos primeros del ránking Ali Farag y Paul Coll, ambos con 32.

Si hoy el talento de Kimberly García en marcha atlética es una de las cartas para volver a ganar una medalla olímpica, dentro de cuatro años podemos sumar a Diego Elías, quien pelea entre los puestos tops del ránking mundial de squash, ya es campeón mundial y en los Panamericanos viene de ganar dos medallas de oro de forma continúa, en Lima 2019 y Santiago 2023.

