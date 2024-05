“Fue mi sueño desde la primera vez que fui a verlo en 2022; además, el hecho que ningún peruano había logrado saltar en este prestigioso concurso me motivó más aún, y así lograr poner a la blanquirroja en este concurso”, le responde a El Comercio la joven jinete peruana desde EE.UU. sobre la competencia que se desarrolló a inicios de abril pasado en la que consiguió el tercer puesto en la prueba FEI 2 estrellas de 1.15m con su caballo ‘Dacota du Buisson Z’.

No es la primera alegría deportiva que consigue Eva en su corta carrera, que inició a los 11 años en casa, es decir, en el Club Hípico Peruano. “Mi mayor logro es, definitivamente, haber llegado al podio en Miami Beach. También quedar en el top 5 en el clásico de 1.25 junior en WEF (Winter Equestrian Festival), que es uno de los shows mas prestigiosos en el mundo, y también salir campeona y subcampeona con dos de mis caballos por dos semanas seguidas en la 1.20 junior/amateur en Terranova Equestrian Center en Sarasota, Florida”, cuenta con emoción.

¿Qué viene para Eva Paliouras? Amazona en acción El último fin de semana, su gran desempeño la llevó a ganar el primer puesto del Clásico Nacional en Carolina del Norte, donde está compitiendo en el circuito de Verano, le dijo Sol Paliouras, madre de Eva, a El Comercio. "Competirá en Kentucky en junio; en julio lo hará en el campeonato Split Rock, también en Kentucky, y a fines de agosto lo hará en el famosísimo Hamptons Classic en Long Island de Nueva York", cuenta Sol.

En Estados Unidos Los maestros El entrenador de Eva Paliouras es el jinete irlandés David Blake, quien forma parte del Equipo Nacional de Irlanda; asistido por la amazona inglesa Amanda Derbyshire, ranqueada entre las 115 mejores del mundo.

Eva monta a su caballo “Dacota du Buisson Z”, con quien ha logrado una conexión a pesar del poco tiempo que llevan juntos. “No he tenido a Dacota, -Falcon como yo lo llamo en casa- por mucho tiempo, solo lo tengo desde octubre (2023) pero hicimos ‘click’ inmediatamente. Desde la primera vez que me subí me dio mucha confianza y logramos buenos rounds cada vez que entramos al picadero. Dacota ama su trabajo, cada vez que nos va bien -o logramos un cero en la cancha- hace su famosa celebración y logra sacarme una sonrisa”, releva la amazona peruana.

“Es la primera vez que el Perú logra un éxito de esta magnitud” El portal Perú Ecuestre sobre Eva

Pasado y futuro

Eva era muy niña cuando su abuela la llevó por primera vez a clases. Ella no tenía ningún familiar relacionado a la hípica, y cuenta que su gusto por los caballos y las horas frente a la TV viendo “My Little Pony” la impulsaron a seguir su sueño. “La verdad, y aunque suene simple, es así como todo comenzó. Siempre quise ir a montar a caballo. El resto es historia”, asegura.

“Durante los meses de mayo y julio estaré en concursos como Tryon International Equestrian Center, en Carolina del Norte; y Kentucky Horse Park. Pero definitivamente el torneo más importante que se viene para mí es el renombrado “Hamptons Classic”, que cierra la temporada de verano en Estados Unidos y es en Long Island, New York”, revela la deportista nacional.

¿Qué viene para Eva a corto plazo? “Yo planeo seguir montando y mi gol para 2024 es terminar el año subiendo a las pruebas de 1.40 High Juniors, además de eso espero seguir creciendo y seguir poniendo la bandera del Perú en alto”, detalló.

Eva Paliouras, amazona peruana.

Con la confirmación de los Juegos Panamericanos 2027 en Lima, la expectativa y atención hacia los deportistas nacionales ha ido en aumento. Aunque aún faltan tres años, muchos han iniciado sus competencias para llegar a los juegos siendo parte de la delegación nacional. Este objetivo es a lo que apunta la amazona Eva Paliouras en el futuro.

“Estoy muy feliz de que vuelvan a ser en Lima (los Juegos Panamericanos), especialmente, por que es mi mayor sueño poder competir en ellos. Pero más cerca a eso son los Bolivarianos 2025 que también son en Lima, y es un gol muy grande para mí el poder tener la opción de participar, si me escogen”, afirmó.

Con el ejemplo de Sofía en la tabla, Kimberly en la marcha, Eva quiere ser la peruana que todos mencionen cuando hablen de la hípica peruana en el extranjero.

“Voy a trabajar duro para esa meta si es que tengo el caballo apropiado y, si mi país, me invita a participar” Eva sobre Lima 2027