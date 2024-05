En el año del centenario, Universitario se merecía más. Ese hincha que ayer a las 5 de la tarde llenó las tribunas del Monumental esperaba más que el toque intrascendente sin inquietar el arco contrario, mucho más que las carreras locas de Segundo Portocarrero, que nunca terminan en un buen centro, o las peleas de Diego Dorregaray consigo mismo en el ataque. Los cremas pasaron de la gran chance de pensar en octavos de final de la Copa Libertadores a quedar fuera del torneo a falta de una fecha por disputarse.

En Ate no solo fue el error en defensa de Di Benedetto lo que condenó el resultado —de su mal despeje nació el gol brasileño—, fue también la falta de capacidad para generar jugadas claras de peligro la que determinó la suerte crema ante un Botafogo que defendió bien y no se desesperó por atacar.

Porque si bien Andy Polo ganó algunas escapadas por derecha, ya los brasileños le tomaron la mano y no fue dañino con su velocidad.

Que hayan generado 16 remates y solo dos hayan sido al arco dice mucho de lo que fueron los cremas. Mucho avance, poco peligro. Quizás fue por la presencia de Jorge Murrugarra en el mediocampo como titular -pensando en la marca- o tal vez porque los extremos no generaron peligro. Lo de Portocarrero ya es recurrente: corre mucho, pero pierde el rumbo y no concreta ninguna jugada. Y arriba Alex Valera pelea mucho, pero sin habilitaciones claras no es determinante.

Faltó el pase decisivo, la jugada distinta que podrían dar Jairo Concha u Horacio Calcaterra. Pero ingresaron ya cuando Botafogo estaba asentado en el campo y empezaba a llegar con más frecuencia, pero siempre con resguardos atrás.

Y el gol fue un duro golpe: un pelotazo que Di Benedetto dejó en pies brasileños. Apenas era el primer remate al arco del ‘Fogao’ y no erraron para sellar su clasificación a octavos.

—Para la Sudamericana—

Pese a mostrarse competitivo en esta Copa Libertadores, la ‘U’ le dice adiós al torneo con anticipación y tendrá que viajar a Quito a defender su tercer puesto que le da el pase a la Sudamericana (5 puntos). El martes 28 visita a LDU (4 puntos) y un empate lo clasificaría a los playoffs de los octavos de final del segundo torneo continental. Una nueva derrota lo dejaría con las manos vacías.

Y tendrá que sacudirse pronto del golpe de ayer, ya que este lunes visita a Cienciano en el Cusco, con la obligación de sumar para seguir dependiendo de sí mismo en la definición del Torneo Apertura.

--