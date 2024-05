A Carlos Galván, capitán de la ‘U’ campeón 2009, le sobran galones para hablar del equipo y, ahora en su faceta de panelista de un programa deportivo de streaming ( A Presión), había sido ácido para afirmar “yo no hubiese renovado a Di Benedetto”. Ahora, el ‘Negro’ toma el micrófono y responde.

¿El principal objetivo de Universitario en este 2024 siempre fue salir campeón nacional en el año del centenario?

Para mí salir campeones en el Centenario es más obligatorio que hacer una super campaña en Copa Libertadores. Para la copa, hay más copas, centenario es uno solo.

¿Qué opinas de la comparación que te hacen los hinchas de Universitario con el desempeño que viene demostrando Williams Riveros?

Sinceramente, gratificante. Capaz que la gente también por el look de él, que era bastante parecido al mío, al mismo número, la misma posición, pero son años diferentes y edades distintas (Galván llegó a la ‘U’ con 33 años y Riveros con 30). La verdad me pone contento por él, porque fue de menos a más, y mostró que de menos a más se pueden lograr los objetivos que se trazó. Lo ayudaron, me imagino. Lo arroparon bien, los dirigentes, los mismos compañeros en el vestuario. Eso sí, siempre los vestuarios de Universitario son muy buenos. Entonces eso a él lo habrá beneficiado y hoy es un estandarte en el equipo.

¿Qué te parece la línea defensiva de la U’ en general?

Es una defensa consolidada. Bueno, a mí me tocó jugar con línea de tres, salir campeón con línea de tres como ellos, también. Y, sinceramente, los veo sólidos. Lo veo sólido ya más defendiendo con línea de tres, hasta que se acomodaron fue una línea de cinco. Hoy ya más con más conocimientos, sabiendo a qué puede jugar el compañero, a qué puede errar, su virtud y defecto, ya arriesgan más y eso se ve dentro del campo. Se ve una defensa sólida y los números lo dicen así.

¿Cuál es el jugador a seguir dentro del plantel? ¿A cuál de los que están no te pierdes de ver por su estilo?

Yo siempre soy de mirar la defensa. A mí me gusta porque jugué en esa posición. Trato de siempre enfocarme porque me parece que, si vos tenés una buena defensa, la probabilidad de que no te metan el gol es muy importante, luego en ataque siempre una va a quedar y así puedes matar el partido

¿Cómo evalúas el desempeño de los refuerzos de esta temporada?

Mira, Cancha Gonzales y Jairo Concha tienen que mejorar un poco. Concha el otro día entró bien en el partido de Copa Libertadores contra LDU, le dio otra imagen al equipo. Capaz lo de Cancha es porque no hizo una buena pretemporada. En cambio, la inserción de flores haciendo una pretemporada mejoró bastante. Dorregaray todavía no la encuentra, porque a veces es difícil jugar para un jugador. Ya la U es un equipo, y el jugador se tiene que adaptar el equipo, no el equipo al jugador. Entonces, ya se torna un poco más difícil. Esperemos que con el tiempo nos dé los goles que la hinchada está esperando. La prioridad debía ser un centrodelantero contundente, también un fichaje más en la volante, como un armador y un central polifuncional.

¿De qué padece la línea ofensiva de la ‘U’, que si bien gana se siente la ausencia del gol?

Nosotros salimos campeones sin apabullar a nadie, eh. Acá lo importante es que la gente se sienta contenta y gane. Si gana 1 a 0 hay tiempo para corregir en la semana si se está jugando mal, para que gane y guste. El tema es que si perdés, ahí empieza el mar de dudas. Sabes que el hincha tiene poca paciencia. Entonces, eso es lo que lo que quiere el hincha, que siempre gane.

