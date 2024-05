Cienciano vs. Universitario en vivo online en directo y gratis por internet. Los cremas y cusqueños disputarán un duelo de suma importancia por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. El partido se jugará este lunes 20 de mayo desde las 20: 00 horas de Perú en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este choque podría decidir al ganador de la primera competencia del año, siempre y cuando venzan los merengues y Cristal no le gane a Unión Comercio. Si deseas seguir cada detalle de este nuevo partido de Universitario, a continuación te contaremos el horario, dónde ver por televisión, su lugar en la tabla de posiciones de la Liga 1 y más.

Los merengues llegarán golpeados a este partido tras su eliminación en la Copa Libertadores 2024. Pese a que mostraron un gran rendimiento en dicho torneo internacional, cayó ante Botafogo 0-1 y ya no tiene chances de acceder a los octavos de final. Sin embargo, tienen la gran oportunidad de ir asegurando su presencia en la final nacional 2024 si es que ganan el Apertura.

Los dirigidos por Fabián Bustos solo han perdido un encuentro en lo que va del Torneo Apertura 2024: 0-2 ante ADT de Tarma, en lo que fue una de las presentaciones más discretas de la escuadra de Ate. Cienciano, por su parte, no pudo ganar en sus últimos tres partidos de local en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Eso sí, ya sabe lo que es superar a un equipo grande de Lima en la ciudad imperial, pues venció a Alianza Lima en esta temporada.

¿Qué dijo Fabián Bustos tras derrota de Universitario en la Copa Libertadores?

Fabián Bustos, técnico de Universitario, señaló que merecieron ganar el partido ante Botafogo y que les faltó contundencia en ataque. “Creo que hicimos un buen partido contra un gran rival, pero hubo un resultado injusto para nosotros, sin quitarle mérito al rival. Tuvimos un solo error que eso no cambia el plan de juego. Tuvimos más posesión que ellos, recuerdo más de 10 tiros de esquina contra 0. Remates al arco más que ellos, pero nos faltó las situaciones claras, algunas de Ureña y otras más como las jugadas de Andy Polo. Situaciones de peligro que, lamentablemente, habíamos convertido en goles anteriormente y hoy no se pudo. No merecimos perderlo para nada de ninguna forma”, expresó el argentino.

Por último, el entrenador crema manifestó sentirse dolido por el resultado, pero tranquilo por cómo afrontaron el partido sus dirigidos. “Cuando fluyes y tienes efectividad, te acercas al resultado que mereces, hoy tuvimos esa fluidez, pero carecimos de efectividad. Es el único partido en casa que no hemos hecho goles, es el único en copa en el que no hicimos gol. Es bueno recuperar al ‘Tunche’ y a ‘Cancha’, están bien y nos van a ayudar en esta recta final. Duele porque queríamos hacer historia, pero creo que hemos competido bien, pero eso sé que para mucha gente no es importante, pero la forma en la que compitieron estos chicos es buena para acortar distancias con equipos más poderosos”.

Dónde ver el Cienciano vs. Universitario

Este partido, como la gran mayoría de la Liga 1, puedes verlo por la señal por medio de DirecTV, Liga 1 Max y Claro TV para todo el Perú. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

A qué hora juegan Cienciano vs. Universitario EN VIVO y ONLINE

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Qué canal pasa el Cienciano vs. Universitario

Este duelo, tan esperado por las hinchadas de los dos clubes, será transmitido por el canal L1 Max.

Dónde juegan Cienciano vs. Universitario

Este encuentro, que promete emociones y goles, se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cuáles fueron los últimos resultados entre Cienciano y Universitario

Cienciano 1 - 1 Universitario

Universitario 3 - 0 Cienciano

Universitario 2 - 0 Cienciano

Cienciano 1 - 0 Universitario

¿Cuáles son los precios de las entradas del Cienciano vs. Universitario?

📣🎟️ ¡𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗔 𝗟𝗔 𝗩𝗘𝗡𝗧𝗔!

📲 Continuamos con la venta de entradas 𝗗𝗜𝗚𝗜𝗧𝗔𝗟𝗘𝗦 vía @Joinnus en https://t.co/mNwvVpUTOs y Yape (Tribuna Norte y Sur) para nuestro próximo partido ante Universitario.



🎟️ Entradas 𝗙𝗜𝗦𝗜𝗖𝗔𝗦 desde el miércoles 15 en todos… pic.twitter.com/0TcuPuu0oB — Club Cienciano (@Club_Cienciano) May 14, 2024





¿En qué posición de la tabla están Cienciano y Universitario?

1) Universitario (36 puntos)

7) Cienciano (24 puntos)

¿Cuáles son los próximos partidos de Cienciano y Universitario?

Universitario vs. Los Chankas (24 de mayo)

Unión Comercio vs. Cienciano (24 de mayo)

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024

(Fútbol peruano.com)

¿Qué resultados necesita Universitario para ganar el Torneo Apertura 2024?

Para asegurarse ganar el Apertura, y no depender de otros resultados, Universitario necesita vencer a Cienciano en Cusco y a Los Chankas en el Monumental, por la última jornada.

Sin embargo, cabe mencionar que también podrían consagrarse en en la ciudad imperial. Esto podría suceder siempre y cuando Cristal pierda o empate en Lima ante Unión Comercio y los dirigidos por Fabián Bustos se lleven los tres puntos del estadio Inca Garcilaso de la Vega.





¿Cuáles fueron los resultados de la fecha 15 del Torneo Apertura 2024?

Viernes 10 de mayo

Unión Comercio 2-2 ADT (estadio Carlos Vidaurre)

Sábado 11 de mayo

Sport Boys 1-1 Comerciantes Unidos (estadio Miguel Grau)

Cusco FC 3-0 Carlos Mannucci (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Sport Huancayo 0-2 Alianza Lima (estadio IPD)

César Vallejo 1-1 Los Chankas (estadio Mansiche)

Domingo 12 de mayo

UTC 2-6 Melgar (estadio Germán Contreras Jara)

Deportivo Garcilaso 0-0 Atlético Grau (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Universitario 4-1 Sporting Cristal (estadio Monumental)

Lunes 13 de mayo

Alianza Atlético 0-1 Cienciano (estadio Campeones del 36)

Cuál es la programación de partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura 2024

Viernes 17 de mayo

Atlético Grau vs. Cusco | 2:30 p.m.

Sábado 18 de mayo

Sporting Cristal vs. Unión Comercio | 3:00 p.m.

Melgar vs. Sport Huancayo | 6:00 p.m.

Domingo 19 de mayo

ADT vs. Comerciantes Unidos | 1:00 p.m.

Chankas vs. Alianza Atlético | 3:30 p.m.

Carlos Mannucci vs. César Vallejo | 6:00 p.m.

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso | 8:00 p.m.

Lunes 20 de mayo

UTC vs. Sport Boys | 3:00 p.m.

Cienciano vs. Universitario | 8:00 p.m.

Cuál es la historia del Torneo Apertura

El Torneo Apertura de la Liga 1 es la primera fase de la principal competición de fútbol profesional en Perú. La Liga 1, también conocida como la Primera División del fútbol peruano, está estructurada en dos torneos anuales: el Torneo Apertura y el Torneo Clausura. Cada torneo se juega en formato de todos contra todos, donde los equipos se enfrentan entre sí en una serie de partidos a lo largo de varias fechas.

El Torneo Apertura marca el inicio de la temporada y su campeón se determina por acumulación de puntos durante las jornadas de juego. El equipo que termine en la primera posición al final del Torneo Apertura no solo se consagra como el campeón de esa fase, sino que también obtiene un lugar en la final nacional, donde se enfrentará al ganador del Torneo Clausura. La final nacional determina al campeón absoluto de la Liga 1, quien representará a Perú en competiciones internacionales.

Este formato de dos torneos en la Liga 1 busca promover la competitividad y emoción a lo largo de la temporada, permitiendo que diferentes equipos tengan la oportunidad de destacar en cada fase y, eventualmente, disputar el título en la final nacional.

Qué debes saber sobre la Liga 1

La Liga 1 es la máxima categoría de los campeonatos de fútbol oficiales en el Perú. Es organizada por la Federación Peruana de Fútbol y está conformada por 19 clubes.

Desde su fundación en 1912 la Liga 1 se ha disputado en más de 100 ocasiones. El primer torneo fue ganado por Lima Cricket and Football Club y el más reciente campeón es Universitario de Deportes.

La Liga 1 fue calificada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como la décima mejor liga del mundo en 2004. En el año 2019 su puesto bajó hasta el 47, superando, a nivel de Sudamérica, solo a Venezuela. En la primera década del siglo XXI, fue considerada como la quinta liga más fuerte del sur del continente y la sexta de América, mientras que a nivel mundial se ubicó en el puesto 20.