Juan Pablo Varillas vs. Marco Trungelliti en vivo, Roland Garros: a qué hora juegan, canal TV y dónde ver transmisión

Juan Pablo Varillas vs. Marco Trungelliti en vivo online se verán las caras por el Qualy de Roland Garros, este domingo 20 de mayo del 2024, desde el estadio Philippe Chatrier. La primera raqueta nacional enfrentará a su par argentino por el Qualy. La transmisión del duelo estará a cargo de ESPN en toda Latinoamérica, además podrás verlo vía streaming online vía Star Plus. Cabe resaltar que el encuentro está programado para iniciar a las 4:15 a.m. (hora peruana) y 6:15 a.m. (hora argentina).

