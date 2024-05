Melissa Paredes se encuentra cuadrando los últimos detalles para su matrimonio con Anthony Aranda. Pese a que muchos seguidores han felicitado a la pareja por tomar esta decisión, otras personas han sido muy críticas, entre ellas, la presentadora de espectáculos Magaly Medina.

Ante las constantes críticas, Melissa Paredes aprovechó una entrevista con el diario Trome para pedirle a la popular ‘Urraca’ que no hable de su boda y que no invente cosas que no tienen que ver con su próxima unión.

“Me molesta que se inventen cosas. Todo bien con las colaboraciones y los canjes, uno siempre trabaja con gente que conozco y confío en sus servicios. Pero usar mi nombre para promocionar su local e inventarse algo así, me parece malazo”, dijo Melissa.

“Mejor que no hable de mí, ni de mi boda y listo, todos felices. No quiero que hable más de mí, prefiero no existir para ella”, añadió Paredes en su declaración.

Como se recuerda, en abril del año pasado, Anthony Aranda se arrodilló ante Melissa Paredes para pedirle matrimonio frente al parque de diversiones de Disney. El momento quedó retratado en imágenes a través de sus redes sociales.

Por otro lado, en los últimos días tanto Melissa Paredes y Anthony Aranda han declarado que su matrimonio se celebrará en los próximos meses y la actriz ya habría comprado su vestido en Perú, pero viajará a Orlando a buscar los últimos detalles.

