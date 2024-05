“Asisto a convenciones internacionales con frecuencia y he obtenido varias veces el primer lugar, pero lo de Milán ha sido especial porque allí compiten los más ‘cracks’ de Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina. Yo diseñé el tatuaje con un concepto que englobara la riqueza de nuestra costa: la belleza de la mujer del norte, la biodiversidad del Pacífico, las líneas de Nasca y más. El jurado evaluó todo eso y lo reconoció para alegría nuestra”, cuenta César, quien obtuvo sus primeros premios de niño en los juegos florales de la escuela y las entonces noveles categorías de dibujo en Paint. “Cuando acabé, estudié Contabilidad en la universidad, pero luego me cambiaría a Bellas Artes. Aprendí mucho, pero ser tatuador me era necesario, urgente”, explica.

El hiperrealismo a colores funciona muy bien cuando se tatúan retratos. Aquí uno del jugador de básquet Koby Bryant hecho por Pinto.

Decidió, luego, ser autodidacta. “Cuando empecé, muchos de los clichés en torno a los tatuadores eran reales. Yo no sentía que encajaba. Ni escuchaba música fuerte ni hacía otras cosas. Tampoco había cursos ni materiales. Yo solito soldaba mis agujas, hacía el proceso de manera artesanal. Fui aprendiendo también en los estudios que trabajé. Pero todo ha cambiado para bien. El oficio del tatuador por fin está obteniendo el respeto que se merece porque ya se entiende lo vinculado que está al arte. Tatuar, además se ha profesionalizado. Los insumos y el trabajo cada vez son de mejor calidad”, comenta César, especializado en hiperrealismo a color.

César en Milán el pasado marzo tatuando el diseño inspirado en la costa del Perú. El trabajo le tomó tres días.

“Por otro lado, llevar tatuajes es hoy de lo más habitual. En México, incluso, hay leyes que protegen contra la discriminación a personas que llevan tatuajes. Eso me alegra y me motiva a seguir aprendiendo y representando a nuestro país. Este año espero ir a convenciones en California y Nueva York. Mi meta es ser el mejor en lo que hago”, concluye César mientras sigue viviendo el sueño de ejercer la vocación. Siempre en su tinta. //

