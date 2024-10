#LOÚLTIMO La población de San Cristo en Sechura, Piura, SE CANSÓ, ni la Policía pudo evitarlo. Detuvieron a dos ladrones cuando se robaban una moto furgón. pic.twitter.com/6hA6OoSZV4 — Roger García (@RogerAderly) October 29, 2024

Todo se inició cuando un agricultor de la zona alertó del robo de su moto furgón que había dejada estacionada a un costado de la carretera y cerca de su parcela, por lo que las rondas vecinales iniciaron la búsqueda y hallaron la unidad en una trocha con dos sujetos a bordo y que pretendían huir.

Las imágenes que circulan por redes sociales muestran que la moto furgón en la que se trasladaba a la comisaría a Gerson Joel Santos Ordonio (29) y Calixto Segundo Fernández Quintana (27), así como el patrullero que iba detrás, fueron interceptados por varios grupos de personas que habían bloqueado la vía.

Supuestos ladrones fueron golpeados por vecinos

Lo que vino después fue un brutal linchamiento a los dos hombres. Uno de los tres policías que estaba a cargo del traslado de los detenidos realizó dos disparos al aire para tratar de dispersar a los vecinos, pero desistió de seguir usando su arma ante la gran cantidad de personas que se habían aglomerado.

Gerson Joel Santos Ordonio y Calixto Segundo Fernández Quintana fueron subidos y bajados de la unidad varias veces para ser golpeados. Incluso, les quitaron la ropa, los azotaron y los obligaron a caminar por las calles de la localidad.

Se conoció que Santos Ordonio falleció el martes cuando era trasladado al hospital Santa Rosa al presentar graves lesiones en el cerebro, mientras que Fernández Quintana quedó gravemente herido. Algunos portales de Piura indicaron que este último también había fallecido, pero eso no fue confirmado por la PNP.

Tras el hecho, los familiares del fallecido, quien residía en el sector 8 de Diciembre, en el distrito de La Unión, salieron a las calles a exigir, con pancartas en mano, que se sancione a los promovieron el ataque. En el distrito de La Arena, los parientes de Calixto Segundo Fernández Quintana también protestaron.

Los familiares de los sujetos linchados salieron a las calles del distrito de La Unión a protestar.

Lo que dice el parte policial

El parte que realizó el comisario del distrito de Bernal sobre el hecho precisa que Gerson Santos falleció a consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano grave. Respecto al caso de Calixto Fernández, se indica que fue llevado en un primer momento a la posta médica de Bernal para ser atendido.

Además, se detalla que fueron más de 600 vecinos los que participaron en la golpiza propinada a los sujetos. Señaló que, ante lo ocurrido, tuvo que contar con el apoyo del personal de las comisarías de Sechura, Vice, Rinconada y Bellavista.

Sujetos encapuchados llegaron a las localidades de San Cristo y Cristo Nos Valgan para amedrentar a los vecinos que participaron en el linchamiento de dos presuntos delincuentes.

También en el documento se confirma que los sujetos cuentan, según el sistema policial, con denuncias policiales por diferentes delitos.

Temor en Sechura

El periodista Eddyn Nole, del diario Correo de Piura, indicó que, tras confirmarse la muerte de Gerson Santos, grupos de sujetos en motos lineales y mototaxis provenientes de la localidad del distrito de La Unión llegaron hasta el caserío de San Cristo y al distrito Cristo Nos Valgan para causar desmanes. Los mercados de dichas localidades cerraron sus puertas y se suspendieron las clases en el colegio Hermanos Meléndez de La Unión como medida de precaución.

De acuerdo con su relato, los sujetos lanzaron piedras y rompieron lunas de las casas, robaron animales de corral, víveres y electrodomésticos. Al parecer, se trataría de sujetos vinculados a Gerson Santos. La Policía tardó en llegar al lugar para auxiliar a los vecinos, por lo que temen que los atacantes vuelvan y cometan actos vandálicos.

La Policía llegó a las zonas de San Cristo y Cristo Nos Valgan tras los desmanes causados por sujetos en moto y mototaxis.

Eddyn Nole remarcó que lo ocurrido en Sechura llama mucho la atención, ya que se trata de una provincia que no presenta un alto índice delictivo. No obstante, afirmó que no hay mucha presencial de la Policía en esa zona de Piura.

Se suspendieron las clases en el colegio Hermanos Meléndez antes los actos de violencia registrados en Sechura.

Además, remarcó que Calixto Fernández, uno de los sujetos linchados, se encuentra herido y junto a sus familiares.

El portal Cutivalú indicó que vecinos de las zonas de Cerritos y Bernal reportaron que un grupo de sujetos comenzaron a quemar los sembríos de los agricultores en represalia por el linchamiento de los dos hombres acusados de robar una motofurgón.

Sujetos presuntamente vinculados a uno de los sujetos linchados en Sechura causó desmanes.

Grupos de policías, a bordo de varios vehículos, realizaron un patrullaje por las localidades en los que se reportaron actos vandálicos.