La reciente confirmación de una filtración de datos personales de un grupo de clientes de Interbank ha generado una ola de reacciones en redes sociales. A través de un comunicado, el banco reconoció que terceros no autorizados accedieron a cierta información de sus clientes, lo que encendió la preocupación de los usuarios.

“Queremos darle la tranquilidad a nuestros clientes de que Interbank garantiza la seguridad de sus depósitos y todos sus productos financieros, por lo que pueden seguir utilizando nuestros servicios con total normalidad”, comunicó la entidad bancaria, destacando también que se están tomando medidas adicionales de seguridad.

Además, informaron que la mayoría de sus canales de atención permanecen activos y que, tras una revisión exhaustiva, los servicios serán restablecidos por completo.

Interbank: así reaccionaron los usuarios en redes tras saber la filtración

La respuesta de la entidad no ha sido suficiente para calmar a muchos usuarios en redes, quienes mostraron su inquietud y descontento. Comentarios como “Me cambio de banco” y “Definitivamente no me quedo en este banco” reflejan la pérdida de confianza de algunos clientes. Otros pidieron la intervención de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), cuestionando la seguridad de la información y solicitando sanciones para el banco. “La SBS debe intervenir, es obvio que todos los datos se van a filtrar”, expresó un usuario preocupado.

También hubo críticas a la comunicación oficial de Interbank, ya que, según varios usuarios, no brindaba una garantía explícita sobre la protección de la información personal ni detallaba las medidas tomadas para evitar futuras filtraciones. “En su comunicado no garantizan la seguridad de la información personal de todos los clientes que han sido vulnerados”, comentó otro usuario, mientras que algunos pidieron conocer en detalle las “medidas de seguridad adicionales” que se implementarán.