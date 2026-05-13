Resumen

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En este primer trimestre, el banco logró mantener un desempeño sólido y rentable. Foto: GEC.
En este primer trimestre, el banco logró mantener un desempeño sólido y rentable. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Intercorp Financial Services (IFS), holding financiero integrado por Interbank, Inteligo e Interseguro, cerró el primer trimestre de 2026 con una utilidad neta trimestral de S/602 millones y un retorno sobre el patrimonio (ROE) de 19,4%. Estos resultados reflejan una ejecución disciplinada de la plataforma y los beneficios de su modelo.

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