Intercorp Financial Services (IFS), holding financiero integrado por Interbank, Inteligo e Interseguro, cerró el primer trimestre de 2026 con una utilidad neta trimestral de S/602 millones y un retorno sobre el patrimonio (ROE) de 19,4%. Estos resultados reflejan una ejecución disciplinada de la plataforma y los beneficios de su modelo.

Luis Felipe Castellanos, CEO de IFS, comentó que la economía peruana mostró un buen desempeño durante los primeros tres meses del año. “Los indicadores macroeconómicos del primer trimestre fueron favorables, aunque mantenemos prudencia ante un contexto electoral que está por definirse y un entorno internacional que sigue siendo retador”.

En ese sentido, Interbank alcanzó una utilidad trimestral récord de S/495 millones, impulsada por menores provisiones y un mejor resultado de operaciones financieras. En este primer trimestre, el banco logró mantener un desempeño sólido y rentable enfocado en una estrategia de experiencia de servicio digital para personas y empresas, así como en la consolidación de su ecosistema de pagos.

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“Mantenemos el foco en crecer de forma rentable, con una gestión prudente”, afirmó Michela Casassa, CFO de IFS.

Adicionalmente, Interseguro reportó un crecimiento interanual de 35% en primas emitidas, reafirmando su liderazgo en rentas; mientras que Inteligo incrementó en 13% sus activos bajo administración.