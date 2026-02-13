Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Interbank, Intéligo e Interseguros forman parte de IFS.
Interbank, Intéligo e Interseguros forman parte de IFS.
Por Redacción EC

Intercorp Financial Services (IFS), el holding financiero integrado por Interbank, Inteligo e Interseguro, reportó una utilidad neta de S/1.943 millones en el 2025, lo que representa un crecimiento del 49% frente al año anterior.

Cineplanet y más locales de Intercorp son clausurados por Municipalidad de Miraflores: esta es la denuncia del holding
Perú

Cineplanet y más locales de Intercorp son clausurados por Municipalidad de Miraflores: esta es la denuncia del holding

Economía en enero podría crecer 3,2%, según el BCR
Perú

Economía en enero podría crecer 3,2%, según el BCR

Gremios cuestionan cierre de negocios en Miraflores: “Toda acción de fiscalización debe realizarse bajo criterios de proporcionalidad”
Perú

Gremios cuestionan cierre de negocios en Miraflores: “Toda acción de fiscalización debe realizarse bajo criterios de proporcionalidad”

Intercorp Financial Services reporta un crecimiento de 49% en su utilidad neta
Economía

Intercorp Financial Services reporta un crecimiento de 49% en su utilidad neta