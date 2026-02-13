Intercorp Financial Services reporta un crecimiento de 49% en su utilidad neta

Intercorp Financial Services (IFS), el holding financiero integrado por Interbank, Inteligo e Interseguro, reportó una utilidad neta de S/1.943 millones en el 2025, lo que representa un crecimiento del 49% frente al año anterior.

De forma desagregada, el holding informó que Interbank registró utilidades récord por S/1.475 millones, Inteligo aumentó sus utilidades netas en un 68% e Interseguro incrementó en 36% sus utilidades por el avance de su negocio principal de ventas.

“Esta solidez operativa se vio respaldada por el crecimiento del 11% en el número de clientes principales en la banca minorista, reflejando una mayor profundización en la relación banco cliente, así como por el dinamismo del negocio de seguros, que registró un incremento de 61% de primas emitidas”, indicó IFS.

Además, sostuvo que el negocio de gestión de patrimonio tuvo una expansión de 14% en activos bajo administración.

“Estos resultados confirman nuestra capacidad de adaptarnos a entornos cambiantes y seguir generando valor, reafirmando nuestro compromiso con una estrategia enfocada en el cliente y en impactar positivamente la vida de los peruanos”, expresó Luis Felipe Castellanos, CEO de IFS.

Estos resultados, según la compañía, muestran la consistencia de uan estrategia de crecimiento rentable impulsada por el desempeño de todos sus negocios y en las sinergias de su modelo integrado, indicó Michela Casassa, CFO de IFS.

La ejecutiva también resaltó que ello evidencia la disciplina financiera y la capacidad de ejecución de IFS a lo largo del año.