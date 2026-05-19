Resumen

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Petro-Perú sostiene que proceso para el análisis forense en Talara sigue vigente. (Foto: GEC)
Petro-Perú sostiene que proceso para el análisis forense en Talara sigue vigente. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Con 10 votos en contra, 9 a favor y 3 abstenciones, la Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazó el dictamen que planteaba derogar el Decreto de Urgencia 010-2025, a fin de evitar la reestructuración de Petro-Perú S.A.

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