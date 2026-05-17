Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

El próximo gobierno recibirá las cuentas fiscales desbalanceadas. El sostenido incremento del gasto y el persistente déficit fiscal han llevado a un deterioro de los ahorros estatales, pese a los altos precios de los metales. Cerca de la segunda vuelta, los candidatos que la disputan no presentan propuestas para una consolidación fiscal ordenada.

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