Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La auditoría forense de la refinería de Talara se encuentra en el ojo de la tormenta. (Foto: EFE)
La auditoría forense de la refinería de Talara se encuentra en el ojo de la tormenta. (Foto: EFE)
Por Juan Saldarriaga

La implementación de la auditoría forense de la nueva refinería de Talara es un proceso que ha experimentado tres postergaciones sucesivas y una anulación que no fue debidamente comunicada a la opinión pública: la de la brasileña Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia Ltda., empresa que se adjudicó la auditoría en noviembre pasado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.