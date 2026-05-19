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Edmundo Lizarzaburu, presidente de Petro-Perú, responde a un artículo publicado por este Diario la semana pasada . (Imagen: Andina)
Edmundo Lizarzaburu, presidente de Petro-Perú, responde a un artículo publicado por este Diario la semana pasada . (Imagen: Andina)
Por Juan Saldarriaga

Este Diario publicó una nota periodística con las declaraciones que el actual presidente de Petro-Perú, Edmundo Lizarzaburu, brindó ante Congreso de la República el pasado 12 de mayo.

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