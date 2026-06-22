El dólar global avanzó ligeramente tras la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán. (Foto: Agencia Andina)
El dólar global avanzó ligeramente tras la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,390, mostrando un ligero aumento frente al cierre previo de S/3,386. El sol peruano y otras monedas de la región registraron una depreciación cercana al 0,35%, en un contexto donde el dólar global se mantiene en máximos recientes.

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