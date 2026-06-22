El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,390, mostrando un ligero aumento frente al cierre previo de S/3,386. El sol peruano y otras monedas de la región registraron una depreciación cercana al 0,35%, en un contexto donde el dólar global se mantiene en máximos recientes.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, la principal fuerza detrás del fortalecimiento del dólar continúa siendo la política monetaria estadounidense. “La principal fuerza detrás del fortalecimiento del dólar sigue siendo la expectativa de una Fed más agresiva (‘hawkish’)”, señaló el especialista.

Huayta agregó que el dólar global avanzó ligeramente tras la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que elevó el optimismo sobre un posible acuerdo de paz. Asimismo, indicó que el crudo WTI profundizó su racha bajista al caer (-2,37%), ubicándose alrededor de los US$73 por barril, mientras que los principales commodities registraron rendimientos mixtos, con ligeras caídas en el oro y la plata, y una apreciación marginal en los futuros del cobre.

En el mercado local, el especialista precisó que la demanda de dólares por parte de los fondos de pensiones lideró las negociaciones de la jornada. Además, indicó que el Banco Central de Reserva modificó el límite de inversión en cartera extranjera hasta un 51% para dichos agentes económicos. Añadió que el rango actual de venta se ubica entre S/3.395 y S/3.405.

Por otro lado, Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que hoy se negociaron US$303 millones en el mercado spot interbancario, 35% más del flujo visto el viernes (US$223 millones). Además, la moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,3790, cierre S/3,39, promedio S/3,3826, mínimo S/3,3760 y máximo S/3,39.

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Asimismo, hoy hubo vencimiento de swap cambiario venta por parte del Banco Central de Reserva (BCR) por S/70 millones los cuales no fueron renovados y la jornada estuvo marcada por constante demanda offshore y corporativo local lo que presionó el tipo de cambio al alza.

En el plano local, el BCR elevó de 3,2% a 3.4% su proyección de PBI para el 2026, según lo señalado en su reciente Reporte de Inflación. La revisión se da a pesar de la incorporación de un Fenómeno El Niño “fuerte” para este año, lo que afectará sectores primarios como Pesca (-28,3%) y Agropecuario (+0,3%). Sin embargo, este efecto negativo sería más que compensado por el dinamismo de los sectores no primarios vinculados a la demanda interna, en especial Construcción (+10,0%), Comercio (+4,5%) y Servicios (+4,5%).

En el plano internacional, Irán y Estados Unidos lograron avances en sus conversaciones en Suiza para poner fin al conflicto en Oriente Medio, estableciendo una hoja de ruta de 60 días hacia un acuerdo final y mecanismos de comunicación para mantener abierto el Estrecho de Ormuz y reducir tensiones en el Líbano. Si bien el diálogo avanza en un tono positivo, persisten tensiones en torno al conflicto entre el Líbano e Israel y el programa nuclear iraní.