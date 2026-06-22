A lo largo de estos años, Andrea Montenegro alcanzó gran popularidad gracias a su carrera como modelo y participante del Miss Perú, así como también integró producciones nacionales e internacionales como “Escándalo”, “Milagros”, “La viuda de la mafia”, “El Zorro: La espada y la rosa” y “El Clon”. En el plano personal, la actriz ha mantenido un perfil reservado en los últimos años, enfocándose en proyectos familiares y personales, tras haber estado anteriormente bajo la atención mediática por diversos aspectos de su vida privada y profesional. Sin embargo, en las últimas horas, la peruana ha captado la atención de sus seguidores al compartir fotografías en sus redes sociales en las que se muestra al natural, sin filtros ni retoques digitales. Esto ha generado, sin duda, una serie de reacciones entre los internautas, quienes destacaron su belleza frente a las cámaras. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ FOTOGRAFÍAS PUBLICÓ ANDREA MONTENEGRO EN SUS REDES SOCIALES?

El último fin de semana, Andrea Montenegro, de 49 años, reapareció en sus redes sociales para compartirles a sus seguidores una serie de fotografías en la que aparece sin ningún filtro o edición y contar detalles sobre su estilo de vida que lleva con uno de sus hijos en Colombia. A pesar de ciertas críticas por su aspecto físico, la publicación generó una rápida reacción de sus seguidores, quienes destacaron la naturalidad de la actriz peruana y recordaron su trayectoria en exitosas producciones de Telemundo, RCN, Fox y América TV, conforme comparte Infobae.

“Paso una tarde preciosa en casa. Leo mientras dejo secar la capa de papel para seguir con otra. Almorcé con mi hijo. Cocinamos juntos un chaufa con frijolitos chinos y una salsa de soya exquisita que compré esta mañana en el supermercado mientras daba mi caminata matutina. Saboreo ahora un café que me invitó la muchacha que vende en el Willys. Saboreo una bella saciedad. Todo existe en su justa medida”, escribió la actriz en su Instagram, que hace años protagonizó la primera novela erótica producida por Playboy.

¿CÓMO SE ALIMENTA LA NUTRICIONISTA MARION NESTLE A SUS 89 AÑOS?

A través de una entrevista a The Washington Post, Marion Nestle compartió con el público su rutina alimentaria, que, por lo general, se basa tanto alimentos de origen vegetal como animal. Según contó, procura evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, pues es consciente de que su metabolismo ha disminuido con el paso de los años. Así, la nutricionista reveló que por las mañanas desayuna hasta dos tazas de café con leche sin azúcar, y recién a las casi 11:00 a. m. se alimenta con avena o cereales naturales acompañadas de frutas.

“Sigo el famoso mantra de Michael Pollan: ‘Come comida, no demasiada, sobre todo plantas’. Y defino comida como aquella que no está procesada o que está mínimamente procesada. Nada de ultraprocesados. Empiezo con un café entre las 8 y las 9 de la mañana. Me tomo un par de tazas de café suave con leche, sin azúcar. Después me voy a trabajar. Suelo comer avena o cereales sin azúcar. Básicamente solo tienen un ingrediente: trigo. Uso mucha menos azúcar que la que llevan los cereales azucarados. Y luego les añado arándanos o la fruta de temporada que tengan”, dijo al inicio.