Por Redacción EC

A lo largo de estos años, Andrea Montenegro alcanzó gran popularidad gracias a su carrera como modelo y participante del Miss Perú, así como también integró producciones nacionales e internacionales como “Escándalo”, “Milagros”, “La viuda de la mafia”, “El Zorro: La espada y la rosa” y “El Clon”. En el plano personal, la actriz ha mantenido un perfil reservado en los últimos años, enfocándose en proyectos familiares y personales, tras haber estado anteriormente bajo la atención mediática por diversos aspectos de su vida privada y profesional. Sin embargo, en las últimas horas, la peruana ha captado la atención de sus seguidores al compartir fotografías en sus redes sociales en las que se muestra al natural, sin filtros ni retoques digitales. Esto ha generado, sin duda, una serie de reacciones entre los internautas, quienes destacaron su belleza frente a las cámaras. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.