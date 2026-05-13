Petro-Perú no irá más con la auditoria forense de la refinería de Talara, iniciativa que la empresa venía trabajando conjuntamente con la Contraloría General de la República a fin de conocer el por qué del elevado costo del proyecto (más de US$6.000 millones) y las continuas fallas que ha venido registrando desde que se puso en funcionamiento.

Así lo reveló el flamante presidente de la estatal, Edmundo Lizarzaburu, durante su presentación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso el pasado 12 de mayo.

“Si seguimos hablando de auditorías forenses lo que vamos a hacer es complicar a la empresa, porque el mercado internacional va a empezar a pensar que hay algo oculto”, dijo.

En esa línea, sostuvo que la realización de dicho estudio perjudica a la empresa en momentos en que esta “tiene problemas de liquidez importantes”, pues no genera tranquilidad ni a los bonistas de la refinería ni a los participantes del ecosistema.

“Eso de andar sonando con auditorías forenses a quién dañan es a Petro-Perú, y eso no corresponde”, recalcó.

A su entender, todos los que hablan de auditoria o peritaje forense “no conocen el concepto” porque un estudio de este tipo, dijo, se sustenta en “dar la información adecuada y la información correcta”.

Desde el inicio de su gestión, Edmundo Lizarzaburu ha puesto de vuelta y media a Petro-Perú, disponiendo el cambio de más de una decena de gerentes y desechando la auditoría forense de la refinería de Talara.

“Quien las habla es auditor forense, y una auditoría forense parte de una premisa importante que es tener evidencia clara y tácita. Si no la hay, no se puede hacer una auditoría forense, y si la hay, por favor hágame la denuncia hoy mismo”, exclamó.

A decir de Lizarzaburu, dicha denuncia no puede ser efectuada ante Petro-Perú, sino ante la Fiscalía y el Ministerio Público.

Alejandro Narváez, expresidente de Petro-Perú, recordó a Lizarzaburu que Petro-Perú aprobó durante su gestión (noviembre de 2025) un plan de trabajo que “incluye la auditoria forense de la refinería”. Esto, de la mano de la Contraloría, por lo que no se trata “solamente de una denuncia formal”.

Ante esto, Lizarzaburu replicó que él leyó ese informe y que, a su parecer, se trata de un documento sin sustento.

“Si usted, realmente, hubiera encontrado algo que corresponde, debió hacer la denuncia en Contraloría y en Fiscalía, porque esos son los caminos y procesos”, retrucó a Narváez.

Cabe recordar que la auditoría forense de la refinería de Talara fue una iniciativa lanzada durante la gestión de Oliver Stark (2024) y continuada por varios presidentes de la estatal, incluyendo a Alejandro Narváez y Roger Arévalo (cesado el pasado 3 de febrero), quien sostuvo – al menos de palabra - que la llevaría a cabo contra viento y marea.

Alejandro Narváez, expresidente de Petro-Perú, recordó que la auditoría forense de la refinería de Talara es una iniciativa en la cual la Contraloría está implicada.

Como señaló Narváez, Petro-Perú alistaba desde noviembre pasado una segunda convocatoria para encargar el estudio a través de un proceso por competencia internacional. Esto, tras el fracaso de un primer intento.

Extrañamente, sin embargo, la petrolera declaró su nulidad el pasado 10 de abril, retrotrayéndolo a la etapa de evaluación de propuestas. Ahora resulta que no seguirá adelante con el proceso.

Este Diario alertó la semana pasada que los recientes cambios gerenciales en Petro-Perú, promovidos por Edmundo Lizarzaburu, iban dirigidos no solo a derogar el Decreto de Urgencia que dispone la reorganización de la estatal sino, también, a estorbar la auditoría forense de la refinería de Talara. ¿Qué buscan ocultar los antiguos altos funcionarios que hoy han sido repuestos en sus cargos con ayuda del nuevo presidente de la empresa?