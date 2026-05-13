Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Petro-Perú busca enterrar, en esta nueva administración, la auditoria forense de la refinería de talara.
Petro-Perú busca enterrar, en esta nueva administración, la auditoria forense de la refinería de talara.
Por Juan Saldarriaga

Petro-Perú no irá más con la auditoria forense de la refinería de Talara, iniciativa que la empresa venía trabajando conjuntamente con la Contraloría General de la República a fin de conocer el por qué del elevado costo del proyecto (más de US$6.000 millones) y las continuas fallas que ha venido registrando desde que se puso en funcionamiento.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.