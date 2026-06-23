A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta oportunidad, esta disciplina académica ha analizado la personalidad de las personas que prefieren una de las estaciones del año: el verano o invierno. No obstante, este comportamiento va más allá de una simple preferencia, ya que puede estar relacionado con la forma en que las personas se vinculan con los demás y con su estado de ánimo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE PREFIEREN EL VERANO O INVIERNO?

De acuerdo con investigaciones compartidas por el medio Diario Registrado, quienes muestran preferencia por la estación del verano tienden a presentar rasgos más extrovertidos, sociables y dinámicos frente a los demás. Y es que, esta temporada suele asociarse con mayor energía, optimismo y una mayor inclinación hacia las actividades al aire libre y la vida social.

Por otro lado, las personas que prefieren el invierno se caracterizan por valorar la tranquilidad, la introspección y el bienestar emocional. De hecho, según diversos informes, la preferencia por una estación del año también puede reflejar la manera en que cada individuo procesa sus emociones y se vincula con ciertos recuerdos, entornos y condiciones climáticas. Es decir, refleja cómo cada persona encuentra equilibrio, bienestar y sentido en su ambiente.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS INTELIGENTES CAMBIAN DE OPINIÓN DELANTE DE LOS DEMÁS?

De acuerdo con una investigación de la University of Cambridge, las personas con mayor flexibilidad cognitiva tienen más facilidad para reconocer errores y modificar sus creencias cuando se enfrentan a evidencia más sólida. Es decir, este rasgo, asociado a la denominada “humildad intelectual”, refleja la capacidad de replantear las propias opiniones ante nuevos argumentos. Inclusive, el proceso también implica reorganizar creencias previas, gestionar las emociones asociadas al reconocimiento de un error y tolerar la incomodidad social que puede surgir al admitir una equivocación.

De esta manera, los especialistas señalan que este grupo cuenta con mayor apertura mental, ya que suelen aceptar mejor los cuestionamientos, así como están dispuestas a cambiar de opinión para comprender mejor una situación. Por su parte, a través de un artículo difundido por la Universidad de Connecticut señala que las creencias suelen formar parte de la identidad personal, por lo que cuestionarlas puede generar reacciones defensivas. Sin embargo, las personas con mayor flexibilidad mental toleran mejor la incertidumbre y están más dispuestas a revisar sus ideas ante nueva información, conforme comparte el Clarín.