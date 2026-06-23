En la actualidad, en Perú son alrededor de 15 millones de personas que utilizan Yape todos los días, lo cual implementan en sus negocios o simplemente para realizar alguna transacción. Entre las ventajas que ofrece esta popular billetera digital son transferencias de dinero, recarga de móviles, cambio de dólares, pago de servicios, compras en Yape Tienda, compra de entradas y pasajes, entre otros. Sin embargo, los clientes de este aplicativo del Banco del Crédito del Perú (BCP) también pueden disfrutar de un beneficio que les puede sacar de urgencias en cualquier momento: un crédito personal. Esto permitirá, sin duda, que muchas personas puedan cubrir ciertas necesidades como, por ejemplo, en la canasta básica familiar, medicinas y más. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SOLICITAR UN CRÉDITO PERSONAL DESDE YAPE?

El crédito personal que otorga Yape se ha convertido en un gran alivio para muchos usuarios, debido a que brinda desde S/ 50 hasta S/ 10 000 en simples pasos:

Ingresa a “Créditos” desde tu pantalla de inicio.

Usa la opción “Simula tu crédito”.

Según tu evaluación, verás los montos que puedes solicitar.

Elige una fecha para el pago de tu crédito.

A veces, será necesario validar tu identidad con una foto de tu rostro y de tu documento.

Revisa el resumen y acepta las condiciones.

Ingresa el código de validación que te llegará al celular.

¡Listo! Revisa que el dinero haya sido abonado a tu Yape.

¿CUÁNTOS AÑOS DE CÁRCEL RECIBIRÍA UNA PERSONA POR NO DEVOLVER UN YAPE POR ERROR?

En una entrevista para el medio LP, diversos especialistas indicaron que no devolver el dinero producto de un error es considerado como delito de apropiación irregular, según el artículo 192, inciso 2 del Código Penal. Esto llevaría a que la persona afronte una condena de hasta dos años de prisión, o en su defecto, la imposición de servicios comunitarios o días-multa. No obstante, en caso se determine que el delito está bajo apropiación ilícita, conforme señala el artículo 190, contempla que la pena será de uno a cuatro años.

De esta manera, los expertos en derecho señalan que negarse a devolver el dinero no debe asumirse como un hecho consumado, ya que dicha conducta podría generar graves responsabilidades penales para quien lo recibe. Por su parte, la víctima debe formalizar la denuncia con suficientes pruebas que evidencien que la transferencia que se realizó a través de Yape fue un error, así como la clara demostración de que el receptor se niega a devolver el dinero. Por último, la abogada Silvana Arias sugirió analizar la proporcionalidad de iniciar un proceso legal, pues en casos de montos mínimos una denuncia penal podría resultar sin efecto.