En el Perú, uno de los documentos considerados más importantes es el Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que permite al ciudadano identificarse y realizar trámites legales, bancarios, escolares y médicos, así como también acceder a servicios del Estado. Frente a esta situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso a disposición de la ciudadanía el pago de trámites a través de la aplicación Yape o agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP) en simples pasos. Esto permitirá que miles de usuarios puedan realizar sus pagos de manera rápida, sencilla y eficaz, reduciendo tiempos de espera. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO PAGAR TUS TRÁMITES DEL RENIEC A TRAVÉS DE YAPE?

Actualmente, los ciudadanos pueden generar un código de pago único para realizar sus trámites de forma rápida, segura y cómoda, ya sea desde casa o desde cualquier lugar del país con solo tener internet. A continuación, se detalla cómo utilizar esta nueva plataforma y qué gestiones se pueden pagar a través de ella. Por ello, el Reniec puso a disposición la plataforma “Generación de Tickets para pagos de Tasa” (LINK). Su funcionamiento es sencillo y se realiza siguiendo estos pasos:

Ingresa a la web oficial del Reniec. Completa tus datos personales y selecciona el trámite que deseas realizar.

Genera tu código único de 14 dígitos. Este identificador será necesario para efectuar el pago y solo será vigente durante el día de emisión.

Elige tu canal de pago:

Yape : Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación.

: Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación. Agente BCP: Indica al agente el código de pago y el nombre del trámite para realizar la transacción en segundos. Una vez realizado el pago, el sistema valida automáticamente la operación, permitiendo que el trámite se active en cuestión de minutos. Este proceso reduce el riesgo de errores, elimina la necesidad de comprobantes físicos y brinda una experiencia más ágil para los usuarios, según comparte Perú Retail.

@reniecoficial ¿Ya pagaste tus trámites con Yape ? ¿No sabes cómo hacerlo? Dale play y te mostramos el paso a paso. 📲 Primero, genera tu ticket en nuestra web: 👉 https://www.gob.pe/103516 #Yape #DNIe #DNI #Reniec ♬ sonido original - Reniec

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER AL DNI ELECTRÓNICO GRATUITO Y TRÁMITES REGISTRALES ESTE 2026?

A través de la Resolución Jefatural n.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el boletín oficial del Diario El Peruano, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega gratuita de 470 000 Documentos Nacionales de Identidad electrónicos (DNIe) para todo el 2026. Así, la ejecución de esta norma se realizará con cargo a los recursos presupuestales asignados a la institución. Por otra parte, esta buena noticia está dirigida exclusivamente a los menores de 0 a 16 años, incluidos los recién nacidos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a niños y adolescentes en situación de pobreza o pobreza extrema que necesiten actualizar su fotografía.

Eso no es todo, en el caso de los niños de 0 a 1 año se les podrá realizar trámites de inscripción y emisión del DNI electrónico en los centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales. Asimismo, esta norma alcanza a los ciudadanos mayores de edad que consignen de forma expresa su condición de donantes de órganos y tejidos para fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento, así como a las personas con discapacidad (PCD), tanto mayores como menores de edad, que acrediten dicha condición de acuerdo con la normativa vigente. Por último, la resolución también autoriza para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de los procesos electorales 2026.