Realizar gestiones relacionadas con el DNI ya no implica necesariamente acudir a una ventanilla para cancelar las tasas correspondientes. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) cuenta con alternativas que permiten efectuar determinados pagos de manera digital, entre ellas Yape, además de los canales habilitados mediante el Banco de Crédito del Perú (BCP). Esta opción busca facilitar el cumplimiento de los pagos asociados a los procedimientos de identificación y brindar a los ciudadanos una vía más práctica para completar sus solicitudes. Desde el celular, los usuarios pueden realizar la operación siguiendo una serie de pasos y verificando previamente que el trámite elegido se encuentre entre los que admiten esta modalidad. De esta manera, el proceso puede hacerse sin necesidad de manejar efectivo y con mayor comodidad. El DNI es indispensable para numerosas actividades cotidianas, desde acreditar la identidad hasta realizar gestiones ante instituciones públicas y privadas. Por ello, mantenerlo vigente y efectuar oportunamente los procedimientos relacionados con este documento resulta fundamental.

¿Tienes Yape? Así puedes pagar algunos trámites de RENIEC desde tu celular

Actualmente, los ciudadanos pueden generar un código de pago único para realizar sus trámites de forma rápida, segura y cómoda, ya sea desde casa o desde cualquier lugar del país con solo tener internet. A continuación, se detalla cómo utilizar esta nueva plataforma y qué gestiones se pueden pagar a través de ella. Por ello, el Reniec puso a disposición la plataforma “Generación de Tickets para pagos de Tasa” (LINK). Su funcionamiento es sencillo y se realiza siguiendo estos pasos:

Ingresa a la web oficial del Reniec. Completa tus datos personales y selecciona el trámite que deseas realizar.

Genera tu código único de 14 dígitos. Este identificador será necesario para efectuar el pago y solo será vigente durante el día de emisión.

Elige tu canal de pago:

Yape: Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación.

Agente BCP: Indica al agente el código de pago y el nombre del trámite para realizar la transacción en segundos. Una vez realizado el pago, el sistema valida automáticamente la operación, permitiendo que el trámite se active en cuestión de minutos. Este proceso reduce el riesgo de errores, elimina la necesidad de comprobantes físicos y brinda una experiencia más ágil para los usuarios, según comparte Perú Retail.

¿Yapeaste dinero por error? Esto es lo primero que debes hacer para intentar recuperarlo

La respuesta es no. Una vez que la transferencia ha sido confirmada, Yape no permite anularla ni revertirla, ya que el dinero se procesa de manera casi instantánea. Por ello, es fundamental revisar con atención el nombre del destinatario, el número de celular y el importe antes de confirmar cualquier operación.

A pesar de ello, el dinero no necesariamente está perdido. La opción más recomendable es comunicarse con la persona que recibió la transferencia y solicitarle, de manera cordial, que realice la devolución del monto enviado por equivocación. Si el receptor acepta, podrá efectuar un nuevo Yape para devolver el dinero.

La herramienta que ofrece Yape para estos casos

La aplicación también cuenta con una función de apoyo para este tipo de incidentes. Desde el Centro de Ayuda, el usuario puede ubicar la operación realizada por error y seleccionar la opción “Me equivoqué al yapear”, lo que genera un mensaje dirigido al destinatario solicitando la devolución del dinero.

Es importante tener en cuenta que esta herramienta no obliga al receptor a reembolsar el monto. La devolución dependerá únicamente de la buena voluntad de la persona que recibió la transferencia. Si el destinatario no utiliza Yape, la aplicación tampoco podrá enviar la notificación, por lo que será necesario intentar contactarlo por otros medios.