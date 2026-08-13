Por Kenyi Peña Andrade

Realizar gestiones relacionadas con el DNI ya no implica necesariamente acudir a una ventanilla para cancelar las tasas correspondientes. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) cuenta con alternativas que permiten efectuar determinados pagos de manera digital, entre ellas Yape, además de los canales habilitados mediante el Banco de Crédito del Perú (BCP). Esta opción busca facilitar el cumplimiento de los pagos asociados a los procedimientos de identificación y brindar a los ciudadanos una vía más práctica para completar sus solicitudes. Desde el celular, los usuarios pueden realizar la operación siguiendo una serie de pasos y verificando previamente que el trámite elegido se encuentre entre los que admiten esta modalidad. De esta manera, el proceso puede hacerse sin necesidad de manejar efectivo y con mayor comodidad. El DNI es indispensable para numerosas actividades cotidianas, desde acreditar la identidad hasta realizar gestiones ante instituciones públicas y privadas. Por ello, mantenerlo vigente y efectuar oportunamente los procedimientos relacionados con este documento resulta fundamental.