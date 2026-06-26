Actualmente, son alrededor de 15 millones de peruanos que utilizan Yape todos los días, lo cual suelen implementar en sus negocios o simplemente para realizar alguna transacción. Entre las ventajas que ofrece esta popular billetera digital son transferencias de dinero, recarga de móviles, cambio de dólares, crédito personal, compras en Yape Tienda, compra de entradas y pasajes, entre otros. No obstante, los usuarios de esta aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP) también pueden acceder a diversas funciones que facilitan sus actividades cotidianas, como el pago de servicios de luz, agua y otros, sin necesidad de salir de casa. Este trámite, fácil y ágil, permitirá que muchos usuarios puedan realizar sus pagos sin inconvenientes. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL LÍMITE DE PAGO DE SERVICIOS EN YAPE?

El pago de servicios en Yape es una herramienta práctica y rápida que se encuentra disponible las 24 horas para los usuarios vinculados al BCP o al DNI. Sin embargo, es importante considerar ciertos aspectos como el monto máximo permitido antes de realizar la operación, con el fin de garantizar un proceso seguro, ordenado y sin contratiempo. De esta manera, el monto máximo permitido por mes es de S/ 20 000, lo cual no afecta el límite de yapeo diario, considerando la suma total de todas las categorías de operaciones realizadas a través de la billetera digital que se presentan a continuación:

Hasta un máximo acumulado de S/ 3 000 : Financieras, Proveedores de Negocio, Educación y Trámites, Ventas por Catálogo y Tributos.

: Financieras, Proveedores de Negocio, Educación y Trámites, Ventas por Catálogo y Tributos. Hasta un máximo acumulado de S/ 2 000 : Servicios básicos, Seguros, Asociaciones, Otros.

: Servicios básicos, Seguros, Asociaciones, Otros. Hasta S/ 1 000: Compras por Internet.

¿CUÁNTOS AÑOS DE CÁRCEL RECIBIRÍA UNA PERSONA POR NO DEVOLVER UN YAPE POR ERROR?

En una entrevista para el medio LP, diversos especialistas indicaron que no devolver el dinero producto de un error es considerado como delito de apropiación irregular, según el artículo 192, inciso 2 del Código Penal. Esto llevaría a que la persona afronte una condena de hasta dos años de prisión, o en su defecto, la imposición de servicios comunitarios o días-multa. No obstante, en caso se determine que el delito está bajo apropiación ilícita, conforme señala el artículo 190, contempla que la pena será de uno a cuatro años.

De esta manera, los expertos en derecho señalan que negarse a devolver el dinero no debe asumirse como un hecho consumado, ya que dicha conducta podría generar graves responsabilidades penales para quien lo recibe. Por su parte, la víctima debe formalizar la denuncia con suficientes pruebas que evidencien que la transferencia que se realizó a través de Yape fue un error, así como la clara demostración de que el receptor se niega a devolver el dinero. Por último, la abogada Silvana Arias sugirió analizar la proporcionalidad de iniciar un proceso legal, pues en casos de montos mínimos una denuncia penal podría resultar sin efecto.