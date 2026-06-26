Por Redacción EC

Actualmente, son alrededor de 15 millones de peruanos que utilizan Yape todos los días, lo cual suelen implementar en sus negocios o simplemente para realizar alguna transacción. Entre las ventajas que ofrece esta popular billetera digital son transferencias de dinero, recarga de móviles, cambio de dólares, crédito personal, compras en Yape Tienda, compra de entradas y pasajes, entre otros. No obstante, los usuarios de esta aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP) también pueden acceder a diversas funciones que facilitan sus actividades cotidianas, como el pago de servicios de luz, agua y otros, sin necesidad de salir de casa. Este trámite, fácil y ágil, permitirá que muchos usuarios puedan realizar sus pagos sin inconvenientes. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.