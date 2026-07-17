Luego de realizar el trámite para obtener o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI), una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es si el recojo del documento debe hacerse obligatoriamente de manera presencial o si puede ser efectuado por otra persona. Ante esta consulta, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha precisado cuáles son las condiciones para la entrega del DNI y qué requisitos deben cumplirse según el tipo de trámite realizado.

¿Es obligatorio ir a recoger el DNI en persona? Esto dice el Reniec

No siempre. Si eres mayor de edad, solo tú puedes recogerlo por seguridad. Si es el DNI de un menor de edad, el padre o madre puede recogerlo. Si ellos no pueden, pueden autorizar a otra persona mediante una carta poder simple firmada con su huella digital

¿Quiénes podrán obtener el DNIe gratis?

El primer grupo beneficiario comprende a 470 mil personas. En esta lista figuran los menores de 0 a 16 años que realicen su inscripción y obtengan el DNIe en Oficinas Registrales Auxiliares, así como los niños de hasta un año atendidos en los centros del Reniec. También están incluidos el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de las Elecciones Generales 2026, además de las personas con discapacidad, sin importar su edad.

El segundo grupo contempla la entrega de 157 mil DNI electrónicos para ciudadanos en situación de pobreza o pobreza extrema que cuenten con clasificación socioeconómica del SISFOH. Asimismo, accederán al beneficio los adultos mayores desde los 60 años en condición de especial vulnerabilidad, menores y adolescentes atendidos mediante las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y los Buques de la Armada Peruana (BAP), así como poblaciones indígenas, comunidades del VRAEM, zonas de frontera, personas en situación de vulnerabilidad debidamente acreditada y bomberos voluntarios de todo el país.

Campañas para reducir la indocumentación

La entrega gratuita del documento se desarrolla mediante campañas fijas e itinerantes organizadas por Reniec en coordinación con distintas entidades públicas. Estas jornadas buscan acercar el servicio a las comunidades más alejadas, reducir las barreras económicas y facilitar que más ciudadanos cuenten con un documento de identidad actualizado.

El DNI electrónico incorpora mayores estándares de seguridad, permite acreditar la identidad de forma digital y facilita la realización de diversos trámites presenciales y virtuales. Por ello, Reniec continúa promoviendo su uso como parte del proceso de modernización de los servicios públicos.

¿Hasta cuándo estará vigente el beneficio?

Las disposiciones que regulan la gratuidad del DNI electrónico fueron establecidas mediante las Resoluciones Jefaturales N.° 000211-2025/JNAC/RENIEC y N.° 000213-2025/JNAC/RENIEC. Ambas permanecen vigentes desde el primer día hábil de enero de 2026 y se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2026, periodo durante el cual los ciudadanos que integren los grupos priorizados podrán realizar el trámite sin costo.